Травмы, головокружения и другие опасности йоги

Йогой занимаются тысячи людей во всём мире. Считается, данное занятие позволяет наладить физическое состояние и духовное здоровье одновременно. Гибкость тела — одна из основных составляющих, которая улучшается при занятии йогой. Приверженцы данной культуры полагают, что спорт позволит иметь здоровый позвоночник, прожить дольше, улучшить качество мышц.Однако те, кто погружаются в йогу, знают: не всё так гладко, как кажется. Некоторые асаны способны больше вредить, чем приносить пользы. Подробнее о пяти опасностях йоги — в материале MedikForum.ru.Опасность 1: травмы из-за неправильного выполнения асанГрамотный подход к йоге поможет избежать подобной опасности. Новички часто сталкиваются с различными травмами, особенно когда самостоятельно пытаются выполнить какие-то упражнения. Навредить себе в такой ситуации — легко. Никаких резких движений, мягкие переходы из одной позы в другую позволят избежать травм. Разумеется, не каждое положение дастся с первого раза, поэтому следует быть осторожнее.Опасность 2: перерастяжение мышцНеподготовленное тело, неразогретое перед тренировкой может грозить перерастяжением мышц и другим травмам. Аналогичный побочный эффект возможен при недолжном внимании тренера к тренирующимся. Поэтому для йоги нужно найти грамотного специалиста, который будет следить за вами. Особенно если вы новичок в этом деле. Тренер правильно подберет программу и не станет заставлять вас делать упражнения, которые не подходят телу по уровню подготовки.Опасность 3: проблемы с суставами и связкамиФанатичное увлечение йогой не сулит ничего хорошего. Занятие станет опасным, если тренирующийся стремится в кратчайшие сроки достичь какого-либо эффекта. Из-за неправильных и резких движений возможны боли в суставах и связках. Подобного эффекта после йоги быть не должно. Повреждения коленей, суставов и локтей — не редкость среди любителе й йоги. Важно следить за собственными ощущениями, при малейшем дискомфорте изменить подход к тренировке.Опасность 4: головокруженияЧрезмерное увлечение позами в перевернутом состояние способны сказаться на состоянии здоровья. От асанов начинает кружиться голова, возможны боли во время и после занятий. Такая опасность возникает от повышенного давления, патологий сосудов мозга, вегетососудистой дистонии.Опасность 5: болезненность в телеНачав занятия йогой без консультации врача, многие сталкиваются с болями в теле. Большинство списывают это на нагрузки на мышцы, которые активно задействуют в выполнении различных упражнений. Однако часто причиной становятся недостаточная подготовка или гипертония. Следует перед началом занятий получить консультацию спортивного врача, чтобы определить, какие нагрузки разрешены непосредственно вам.