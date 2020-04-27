Боль в ухе: когда необходимо обращаться к врачу

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Боль в ухе обычно возникает при заболевании наружного или среднего уха. Ушная боль ночью становится сильнее. Забитые слуховые трубы, которые идут от задней стенки горла к среднему уху – наиболее распространенная причина ушной боли у детей и взрослых.Почему же боль усиливается ночью? В течение дня вы держите голову прямо и отток жидкости из среднего уха происходит сам по себе. Когда вы глотаете или жуете, мышцы слуховых труб сокращаются, открывая доступ воздуха в среднее ухо. Но ночью поступление воздуха в трубы затруднено. Трубы больше не дренируются естественным путем. Воздух, уже находившийся в среднем ухе, поглощается и образуется вакуум, всасывающий ушную перепонку внутрь.Ушную боль могут вызвать инфекция или воспаление наружного уха ( нарыв или распухание всего уха). Самая обычная причина боли в среднем ухе – инфекция (отит), распространенное осложнение после простуды и других заболеваний носа и глотки, особенно у детей. Проявления – боль в ухе, понижение слуха. Примерно у 80% детей в первые 5 лет жизни, как правило, бывает один средний отит.Иногда заболевания и отклонения от нормы в других частях головы и шеи могут отдаваться болью в ушах – причиной могут быть зубы, язык, миндалины, горло или челюсть.Когда надо обращаться к врачуЕсли боль в ушах сильная или продолжается более 3 дней.Если в ухе посторонний предмет или гной.Если вы ощущаете сильную лихорадку.Когда необходимо срочно обращаться к врачуЕсли из уха вытекает кровь или прозрачная жидкость.