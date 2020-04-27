Назван самый нужный витамин для поддержания здоровья при самоизоляции

По мнению врачей из Великобритании самым нужным витамином для поддержания здоровья при самоизоляции является витамин витамин D. Эксперты советуют принимать его всем, кто проводит много времени в помещении, не выходя на воздух и солнце, пишет The Independent.Как сообщает MedikForum.ru, человеческий организм способен синтезировать витамин D, но для этого он должен подвергаться воздействие ультрафиолета. Однако в условиях самоизоляции люди вынуждены постоянно находиться внутри помещений – таким образом, они почти не оказываются под прямыми солнечными лучами, необходимыми для выработки данного вещества.Именно поэтому прием витамина D, по мнению британских специалистов, так нужен всем, кто не бывает на улице.«Хотя витамин D не лечит коронавирусную инфекцию, он отвечает за усвоение организмом кальция и фосфатов, непосредственно влияющих на состояние костей, зубов и мускулов», - заявили представители агентства министерства здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE).Для поддержания здоровья они советуют принимать по 10 микрограмм в день. Кроме того, витамин можно получать из яичных желтков, красного мяса, жирной рыбы.Вместе с тем употреблять слишком много витамина D совсем не нужно, его передозировка может провоцировать нарушения в работе организма. Кроме того, этот витамин D не рекомендуется при наличии некоторых заболеваний, поэтому, перед тем как начать его принимать, лучше проконсультироваться с врачом.