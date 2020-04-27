Эксперт объяснил, почему не стоит перегибать палку с мытьем рук и антисептиками

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Рассказывает Сергей Быков, врач-аллерголог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н.: "Все возбудители инфекций передаются через покровные ткани - кожу и слизистые оболочки. Эти ткани являются броней, защищающей нас от проникновения микробов возбудителей инфекций (бактерий, грибов-микромицетов, вирусов и простейших). Эта броня, например, кожа, является многоэшелонной защитой организма от посторонних воздействий и микробов-патогенов. Этой защите способствует многослойный эпителий кожи (механическая защита), ее кислая среда (рН 5,5), сравнительно низкая температура, ее секреты (жирные кислоты, естественные антибиотики - антимикробные пептиды и др.), а также нормальная микрофлора (микробиота), формирующая невидимую биологическую пленку, подавляющую патогенные микробы, вступая с ними в конкурентные и антагонистические взаимодействия.Затрудняют антимикробные факторы кожи запоздалые мероприятия по поддержанию гигиены кожи. Скопившийся пот, кожное сало и загрязнения кожи способствуют размножению и внедрению посторонних микробов, открывая им ворота во внутренние среды организма и обуславливая посторонний запах (пахнет не кожа, метаболиты микробов, скопившихся на ней, от чего спасаются применением дезодорантов и т.д.). Поэтому чистоте и гигиене тела необходимо регулярно уделять особое внимание. Проблема соблюдения гигиены кожи и ее защиты обострилась при коронавирусной инфекции, вызванной вирусом COVID-19. Вот одна из рекомендаций ВОЗ для населения: "Регулярно мойте руки. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его".На рынке шикарное разнообразие моющих и антисептических средств. Это антибактериальное мыло, антисептические гели, спреи, жидкости, влажные салфетки и другие средства с антимикробным эффектом. Их назначение - удаление загрязнений и патогенных микробов, в том числе вирусов, но вместе с этими "плохими парнями" мы удаляем и наших защитников, представителей микробиоты (полезных обитателей кожи). Кожа обнажается, а антисептики (спирты, триклозан, хлоргексидин и т. д.) повреждают кожу, спирт сушит кожу. Могут появляться микротрещины, открывающие входные ворота для других патогенов, вызывающие инфекций кожи и других тканей. Кроме того, как сами антисептические средства, так и их отдушки, призванные заглушить посторонний запах, могут быть причиной аллергических дерматитов.С другой стороны, применение только простого мыла в основном смывает только грязь, жир, кожное сало. Что же делать, как следует воспринимать указания ВОЗ? Все правильно, только мыть руки следует определенное количество времени, с учетом индивидуального состояния кожи и особенности микробиоты кожи. При частой и длительной обработке кожи мы рискуем повредить, нарушить не только кожу, но и микробиоценоз кожи - сообщество микробов-комменсалов, в норме противостоящих патогенам, в том числе, вирусам. Не перегибайте палку".