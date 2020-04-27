Как антибиотики провоцируют набор лишнего веса

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Прием антибиотиков влияет на микрофлору ЖКТЛишние килограммы - проблема, с которой сталкиваются многие люди. Если вы заметили, что вес не уходит, а только прибавляется по совершенно непонятным причинам, стоит вспомнить, как часто вы употребляете антибиотики.Удержание веса в течение всей жизни, дело не такое уж простое, и зависит это от многих факторов. Но, несмотря на их многочисленность, встречаются и совершенно неожиданные ситуации. Одним из таких препятствий и является употребление антибиотиков.К сожалению, ни в одной инструкции в графе "Побочные эффекты" такая информация не указывается, но по данным одной из исследовательских групп, находящейся при университете Джона Хопкинса, были произведены наблюдения за более 143 000 детей и подростков.По окончанию данных исследований была выявлена взаимосвязь между многократными приемами антибиотиков и набором веса у детей. Учеными было доказано, что длительный прием курса антибиотиков имеет непосредственное влияние на изменения микрофлоры ЖКТ, одним из следствий которого и есть набор лишних килограммов.Кроме повышенного чувства аппетита и угнетенного чувства насыщения, антибиотики также:Влияют на липидный обмен и чувствительность к инсулину- Нарушают уровень "хороших" бактерий в кишечнике, контролирующих воспалительные процессы в организме человека- Повреждают митохондрии, основной функцией которых является преобразование энергии в организме человека.И как не удивительно, все эти процессы имеют непосредственное влияние на набор лишнего веса. Интересно, что мыши, подвергшиеся влиянию нескольких курсов этих "волшебных" таблеток, набирают вес ровно в два раза быстрее, чем их собратья, несмотря на получение одинаковой еды.Даже принятие одного курса антибиотиков в год, зачастую требует не одного месяца восстановления. Конечно же, совершенно отказаться от антибиотиков невозможно. Они действительно спасают миллионы жизней. Но важно осознавать, что не стоит их назначать себе самостоятельно при первых признаках простуды или насморка.