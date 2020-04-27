Почему чай может оказаться опасным во время карантина?

Во время карантина потребление чая может увеличиваться, что небезопасно для организма. Это влияет на его способность усваивать важные для здоровья питательные вещества.Как сообщает MedikForum.ru, чай может оказаться опасным во время карантина, об этом изданию Daily Mail рассказала эксперт по питанию из Liverpool Hope University доктор Грейс Фархат. Ученый обращает внимание на то, что в условиях карантина люди начинают употреблять больше чая, к этому располагает нахождение в домашней обстановке (к тому же питье чая со сладостями является распространенной привычкой снимать напряжение).Однако при таком условии чай может оказаться опасным.«Напиток содержит натуральные компоненты танины, подавляющие способность организма абсорбировать ключевые витамины и минералы, например, железо, кальций. Это может стать проблемой, тем более если рацион во время карантина содержит мало фруктов и овощей», - пояснила эксперт.По мнению доктора Фархат, во время основных приемов пищи чай нужно пить умеренно и не прибегать к чаепитию как способу провести время.Вместе с тем совсем отказываться от чая не нужно, ведь напиток является превосходным источником антиоксидантов. Две-три чашки в день обеспечат флавоноидами, очищающими кровеносную систему от холестериновых бляшек и возможных закупорок, ведущих к развитию атеросклероза, инфарктов, инсультов.Важно не употреблять крепкий чай, он может быть опасен как напиток, нарушающий сердечный ритм. Крепкий зеленый, черный чай способны вызывать тахикардию, повышать артериальное давление (особенно, если напиток с сахаром).Кроме того, крепкий горячий чай опасен для людей с повышенной температурой, он увеличивает ее еще больше.