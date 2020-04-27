Применение меда и продуктов пчеловодства при стоматологических заболеваниях

Продукты пчеловодства широко применяются в стоматологии. Так, пчелиный мед оказывает хороший эффект при поражении слизистой полости рта и десен: раствор меда используют для полоскания.При употреблении меда в сотах эффективность его воздействия увеличивается, так как он содержит большее количество витаминов и биологически активных веществ, дольше задерживается во рту и тем самым способствует очищению зубов и полости рта от болезнетворных микроорганизмов.Прополис используется в качестве обезболивающего средства при удалении зубов и операциях в ротовой полости. Благодаря антимикробному и противовоспалительному эффектам и способности ускорять процессы регенерации прополис является незаменимым средством при лечении стоматитов и кандидозов.Также прополис способствует укреплению эмали зубов, предупреждая тем самым развитие кариеса, очищает зубы, укрепляет десны. С успехом поддаются лечению прополисом афтозный стоматит, пародонтоз и хронические гингивиты.ПарадонтозРецепт 1Рекомендуется жевать мед в сотах для укрепления десен, очищения их от гноя и очищения зубов от налета.Рецепт 2Жевать 3 раза в день мелкий порошок из корневищ аира болотного по 0,3–0,5 г в течение 5–7 дней. Одновременно 2–3 раза в день принимать по 1 ч. ложке 10 %-ного прополисного меда (держать во рту до полного растворения).Рецепт 3Принимать по 0,2–1/2 г мумие 1–2 раза в день с молоком и медом либо с водным раствором в соотношении 1: 20 с одновременной аппликацией мумие в виде 5 %-ного раствора.Курс лечения – 25 дней.Стоматиты, гингивиты, грибковые поражения полости ртаРецепт 1Залить 2 стаканами кипятка 1–2 столовые ложки сушеных цветков ромашки медицинской, прогреть на водяной бане 10–15 минут, охладить, процедить, добавить 1–2 чайные ложки меда и использовать для полоскания полости рта.Рецепт 2Взять 4 столовые ложки белого меда и 2 столовые ложки розовых лепестков (их предварительно перебрать и удалить завядшие и испорченные).К меду добавить 2 столовые ложки кипяченой воды и довести раствор на слабом огне до кипения.Лепестки розы смочить водой, пересыпать сахаром, перетереть руками, затем положить в мед и кипятить на слабом огне в течение 1 часа, после чего снять с огня, процедить через сложенную вдвое марлю, перелить в бутылку и использовать для обработки полости рта у детей при молочнице, а у взрослых – при угрозе ее развития (например, у тяжелых больных и ослабленных людей). Можно использовать отвар для профилактических полосканий.Зубная больРецепт 1Кусочек нативного (природного) прополиса величиной с горошину положить на больной зуб и держать до тех пор, пока не утихнет боль. Чтобы прополис стал мягче, его можно предварительно подогреть до 60–70 °C.Рецепт 2Залить 1 столовую ложку измельченного прополиса 3 столовыми ложками спирта и настоять в течение 7 дней, периодически взбалтывая. Настойку процедить через марлю, отстоять и принимать по 20 капель с молоком или водой за 30 минут до еды 3 раза в день.Курс лечения – 2 месяца.