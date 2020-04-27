ТОП-5 самых вредных пищевых привычек у беременных

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Во время беременности необходимо тщательно следить за питаниемВ период беременности женский организм поддается серьезной перестройке, поэтому в будущей мамы может часто меняться настроение и пищевые привычки. Эксперты определили самые вредные из них.Любовь к соленомуИзбыток соли и соленых продуктов будет способствовать задержке жидкости в организме, повышению давления и появлению отеков. Повышенное давление, в свою очередь, может привести к нарушению плацентарного кровообращения, в результате чего организм плода начинает испытывать нехватку кислорода и питательных веществ, что может приводить к отставанию в росте малыша.Злоупотребление острыми специямиНе менее важно будущим мамам соблюдать меру при добавлении острых специй в блюда (черного и красного острого перца, горчицы и др.). Эти специи активно воздействуют на слизистую желудка и могут провоцировать развитие гастрита и, даже, язвенной болезни.Привычка запивать еду чаем или кофеНезависимо от того, какую пищу, вы запиваете чаем или кофе, это может нарушать усвоение минеральных веществ. Дело в том, что чай и кофе богаты фитиновой кислотой, которая препятствует нормальному усвоению железа, кальция, магния и цинка из пищи.Привычка есть сладкие фрукты сразу после основного приема пищиЕсли съедать сразу после обеда высокосахаристые фрукты (например, банан, хурму, виноград), то это может усилить процессы брожения в кишечнике и вызвать усиленное газообразование (метеоризм). Поэтому такую привычку полезной не назовешь.Привычка не завтракать и пить кофе на голодный желудокЭто достаточно вредная пищевая привычка, потому что в течение часа после пробуждения активизируется выработка пищеварительных соков, поэтому отсутствие в желудке полноценного завтрака может приводить к так называемым "голодным" гастритам. А привычка пить кофе с утра на голодный желудок только усугубит ситуацию. Ведь кофе раздражает слизистую желудка, и помимо гастрита может вызвать у будущей мамы приступ изжоги.