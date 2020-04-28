Стало известно, как электронные сигареты влияют на здоровье

Электронные сигареты часто преподносятся, как более здоровая альтернатива традиционным табачным изделиям. Предыдущие исследования показали, что активное курение табачных изделий приводит к повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также к снижению мышечной симпатической нервной активности (MSNA). Однако изменения сердечно-сосудистых и нервных реакций во время курения электронных сигарет не были так широко изучены.Исследователи из Мичиганского технологического университета наблюдали группу здоровых 20-летних людей, которые используют электронные сигареты. Каждый доброволец участвовал в двух отдельных сеансах вейпинга, разделенных на месяц. Участники использовали электронную сигарету, содержащую никотин или плацебо в течение 10 минут. Ученые брали показания артериального давления у добровольцев перед каждым сеансом вейпинга и после 10-минутного периода восстановления после. Во время сеансов участникам также измеряли частоту сердечных сокращений, кровяное давление и MSNA.Когда добровольцы использовали никотиновую сигарету, у них повышалось как кровяное давление, так и частота сердечных сокращений. В период восстановления, частота сердечных сокращений снижалась до нормальных значений, но кровяное давление оставалось высоким достаточно долго. Активность MSNA снижалась во время «парения» и оставалась ниже нормы после. Добровольцы не испытывали таких же сердечно-сосудистых изменений при приеме плацебо. Эти результаты свидетельствуют о том, что электронные сигареты с никотином подавляют передачу нервных импульсов, регулирующих кровяное давление и частоту сердечных сокращений.«Мы пришли к выводу, что люди, которые используют электронные сигареты с никотином, могут подвергать себя большему риску развития острой и/или хронической гипертонии», — пишут исследователи.