Коронавирус выживает в человеческом глазу длительное время

Ученые предположили, что коронавирус COVID-19 в основном "обитает" и сохраняется в носовых проходах, однако новый отчет в журнале Annals of Internal Medicine указывает, что он дольше сохраняется в глазах.65-летняя женщина вылетела из Уханя в Италию 23 января. Она сообщила, что 27 января она почувствовала себя плохо, а позже была госпитализирована в "Национальный институт инфекционных заболеваний Лаззаро Спалланцани" в Риме 29 января. Позже она стала первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусом в стране.За это время у женщины появился кашель, высокая температура и, что более важно, глазная инфекция. Последняя сохранялась дольше, чем ожидалось, что побудило медицинский персонал взять мазки с глаз для тестирования. Испытания подтвердили, что глазная инфекция была вызвана коронавирусом, после чего у пациентки продолжали брать мазки из глаз на протяжении всего периода пребывания в больнице.«Мы обнаружили, что глазные жидкости пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, могут содержать инфекционный вирус и, следовательно, могут являться потенциальным источником инфекции», - пишут авторы доклада.Повторное появление коронавирусаИнфекция исчезла, и медицинский персонал больше не обнаружил следов вируса у пожилой женщины через 20 дней. Однако через семь дней коронавирус снова появился у нее в глазах. Дальнейшие тесты показали, что вирус дольше сохраняется в глазах, чем в носу. Следы вирусной РНК продолжали обнаруживаться в глазных мазках после того, как их больше нельзя было найти в назальных мазках.«РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в глазные мазки через несколько дней после того, как она не была обнаружена в носовых мазках».Чтобы проверить, является ли обнаруженный ими коронавирус "живым", а не его мертвыми частицами, исследователи проверили, может ли образец заражать другие клетки. Эти тесты показали, что в глазах действительно был коронавирус.Авторы утверждают, что необходимы дальнейшие исследования для выявления видов глазных клеток человека, которые способны поддерживать репликацию вируса, и для выявления механизмов, лежащих в основе тропического развития в глазах.