Сосудистая сетка: как избавиться от неприглядного “узора” в преддверии лета

Карантин закончится и вопрос ношения шортов и юбок станет актуальным. Приводим способы удаления сосудистых рисунков.Хроническая венозная недостаточность или варикозная болезнь ног это распространенная проблема у девушек и дам всех возрастов, у мужчин тоже, хотя встречается несколько реже. Опираясь на данные российского исследования СПЕКТР мы сегодня говорим, что порядка 80 % пациентов с хронической венозной недостаточностью это женщины, доля мужчин составляет около 20%.Начинается всё у кого-то с не проходящих телеангиэктазий – тонких паутинок – сосудов синего или красного цвета на бедрах или голенях, у кого-то с выпирающих подкожных вен, чаще под коленом. И в том и в другом случае ножки выглядят некрасиво, приходится прощаться с короткими юбками и шортами.Бывает и так, что внешних проявлений нет, просто ноги к вечеру сильно устают, «гудят», отекают, а человек даже не понимает, что это вовсе не внезапно нагрянула старость, а следствие нарушенного венозного оттока. Тяжесть в ногах и утомляемость – самые частые жалобы, встречаются у 75 и 72% пациентов соответственно, на боль жалуются 56%.Хорошая новость состоит в том, что это поправимо и лечится, и самочувствие и внешние проявления, не спешите выбрасывать короткие юбки и шорты.Плохая новость тоже есть, придется принять, что это болезнь, обусловленная несовершенством вашего сосудистого аппарата и останется с вами навсегда. Поэтому лечить ноги нужно всю жизнь, наблюдаться у специального врача регулярно, примерно так же как мы посещаем стоматолога.Варикозное расширение вен может быть и других локализаций, например, мошонки, малого таза, пищевода. Но сегодня мы говорим о ногах.Почему у кого-то появляется варикоз, а у кого-то нет?Сейчас причины варикозной болезни изучаются с применением высокоточных современных методов на клеточном и молекулярном уровнях.Результаты исследований позволяют говорить о большом значении в развитии патологии нарушения функций эндотелия (внутреннего слоя) сосудистой стенки в результате его повреждения метаболитами лейкоцитов, изменения репаративных процессов, деформации клеток гладкой мускулатуры. (В.С.Савельев, 2001; Ю.Л. Шевченко, 2005).Причины глубокие, исправить навсегда их нельзя, в возникновении патологии важен наследственный фактор, потому что строение ваших сосудов у вас примерно такое же, как у ваших предков.Факторами риска хронической венозной недостаточности и появления эктазий (расширения) являются беременность и роды – на первом месте по частоте, сидячая работа – на втором месте, стоячая работа (у парикмахеров, учителей, продавцов) – на третьем, далее по порядку следуют тяжелый физический труд, приём женских гормональных препаратов. У 60% больных встречается лишний вес. Впрочем, проявление болезни бывает и у худых, спортивных зожников, потому что, как сказано выше, существует наследственная предрасположенность.У заболевания несколько стадий, набор симптомов у всех разный. Кого-то волнует некрасивая сосудистая сетка, кого-то отечность и распирание в ногах к вечеру, могут быть судороги, боль, жжение по ходу вен.Хроническая венозная недостаточность отнюдь не безобидна, дело не только в некрасивом испещрении расширенными венами. Заболевание прогрессирует со временем и если его не лечить, к пожилому возрасту пациента оно может значительно ухудшить качество его жизни, сопровождаясь чувством распирания в ногах, отечностью и болями, стать причиной опасных состояний, тромбофлебита и тромбозов. Поэтому важно не пускать венозный кровоток на самотёк.В любой непонятной ситуации самое верное это обратиться к специалисту. Мы задали несколько вопросов Анастасии Андреевне Акуловой, врачу, сердечно-сосудистому хирургу (еще она инста-блогер на тему здоровья doctor_akula):– Анастасия Андреевна, можно ли вылечить варикозную болезнь, чтобы ножки были снова красивыми, без видимых вен, без отёков и болей?– Это возможно, современные методы позволяют достичь хороших результатов. А начинать нужно с точной диагностики. Обязательно нужно сделать ультразвуковое исследование ног с подробным описанием. Важно как проходит вена, какого она диаметра, состояние её клапанов на всем протяжении, остиального клапана (крупного), бывают добавочные вены. Врач должен осмотреть пациента и результаты УЗИ, выяснить все подробности течения болезни и уже тогда подобрать оптимальное лечение.Консервативное лечениеК нему относятся компрессионный трикотаж и лекарственные препараты для наружного и внутреннего применения. Ношение компрессионного трикотажа (специальные чулки, гольфы, колготы) рекомендуется при физических нагрузках, беременности, долгом нахождении стоя или сидя (в машине, самолете). Причем не только тем, у кого есть диагноз (трикотаж предотвращает прогрессирование заболевания), но и здоровым людям без жалоб при наличии факторов риска. Компрессионный трикотаж оказывает определенное давление на конечности, благодаря которому улучшается отток крови от стоп к сердцу.Венотоники – препараты, которые укрепляют и оздоравливают сосудистую стенку. Кремы и гели для наружного применения помогают снять боль и тяжесть в ногах.Если же беспокоят внешние проявления болезни, когда ноги исчерчены ниточками красного и синего цвета или выпирающими венами, консервативного лечения недостаточно.Оперативное лечениеЭто собственно операция – флебэктомия, удаление пораженных вен хирургическим путём и ряд методик, суть которых заключается в выключении пораженных вен из кровотока путём их склерозирования.Не будем сейчас подробно говорить о флебэктомии, это отдельная тема, в ней масса нюансов, лишь упомянем, что применяется при последних стадиях хронической венозной недостаточности, есть выраженные узлы вен, тромбофлебит, трофические язвы, сильные отеки.Склерозирование выполняется несколькими путями.Инъекционно. Врач вводит специальное вещество – склерозант в просвет пораженной вены и она склеивается, пропадают и мелкие сосуды, питающиеся от неё, вместо них со временем образуются новые здоровые. Сегодня применяются лекарства в форме пены, она эффективнее заполняет просвет сосуда. Врач заклеивает место укола, делая тугую повязку, на ногу надевается компрессионный чулок, в котором пациенту предстоит проходить примерно неделю. Два-три сеанса склерозирования чаще всего бывает достаточно, чтобы убрать видимые средние по диаметру вены при не запущенных стадиях болезни.Путём лазерной малоинвазивной операции. Это введение в просвет вены тонкого световода, через который лазерным излучением производится воздействие на стенки сосуда, сосуд коагулируется и исключается из кровотока. Такая операция проводится стационарно без особой подготовки.С помощью лазерной системы. Та самая сосудистая сеточка, состоящая из мелких сосудов, в которые нельзя ввести иглу шприца, удаляется с применением лазерной системы без прокола и какого-либо повреждения кожи. Снаружи врач оборудованием воздействует на измененные участки сосудов, воздействие прицельное. Их стенки нагреваются и склеиваются. После процедуры иногда наблюдается небольшая краснота и покалывание, всё проходит без лечения в течение нескольких дней. В зависимости от площади сосудистой сетки требуется несколько сеансов лечения, в среднем 2-4. Компрессионные чулки после процедуры носить не требуется.Анастасия Акулова рекомендует избегать прямых солнечных лучей после процедуры лазерного склерозирования в течение примерно двух недель.Важно понимать, что если у вас обнаружилась варикозная болезнь, вам с ней предстоит жить. Не обращать внимания – плохая тактика, чреватая неприятными осложнениями в будущем.Чтобы не доводить дело до тромбов и трофических язв в пожилом возрасте, разумнее смолоду обращаться к сосудистому хирургу, принимать назначенные препараты, носить компрессионный трикотаж, коагулировать сосуды и не допускать прогрессирования заболевания.