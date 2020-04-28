4 эффективных соковых напитка при бессоннице

Предлагаем вам рецепты соков, которые помогут при бессоннице.1. Выпивайте ежедневно после ужина 1 стакан грейпфрутового сока и 1 стакан перед сном.2. Зеленый чай с цитрусовыми. Заварите зеленый чай, лучше жасминовый, из расчета у ч. ложки чая на кружку воды. Через 10–15 минут, когда чай настоится, добавьте в него 1 ст. ложку меда, 4 ст. ложки грейпфрутового сока, 1 ст. ложку лимонного сока. Пейте по 1 кружке 4 раза в день после еды.3. Мелко нарежьте цедру 1 грейпфрута и 1 лимона, залейте 500 мл водки. Настаивайте 2 недели в темном прохладном месте. Перед сном принимайте в виде коктейля: 50 г настойки на 150 г грейпфрутового сока.4. Принимайте 4 раза в день по 1 ст. ложке сок топинамбура и 1 ст. ложке тыквенного сока.