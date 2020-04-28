Правильное питание: 5 шагов к здоровому рациону
Увеличение потребления клетчатки
Рекомендуется регулярно есть цельнозерновые продукты: овсяная каша, хлеб из цельной пшеницы. Цельное зерно является отличным источником пищевых волокон, которые поддерживают оптимальное здоровье кишечника и предотвращают расстройства пищеварения. Богаты клетчаткой овощи и бобовые: картофель, капуста, горох, чечевица.
Ешьте фрукты каждый день
Фрукты и овощи обеспечивают большинство микроэлементов, которые требуются организму. Фрукты, ягоды и цитрусовые, также содержат иммуностимулирующие антиоксиданты, такие как витамины A, C и E. Листовая зелень и овощи семейства крестоцветных обладают противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами, которые защищают от инфекций и болезней.
Избегайте обработанных продуктов
Обработанные продукты: ветчина, бекон, колбаса, мороженое, маргарин, фаст-фуд. Они полны нездоровых насыщенных жиров, повышающих уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина. Чтобы ограничить потребление, перейдите на источники высококачественного белка - постное мясо, птица без кожи, рыба, бобы.
Употребляйте ненасыщенные жиры
Организму необходимо достаточное количество жира. Авокадо, орехи и жирная рыба, являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Здоровые масла, оливковое масло, льняное, кокосовое, также обеспечивают ненасыщенные жиры.
Питайтесь разнообразно
Сбалансированная диета должна содержать разнообразные полезные продукты. Не существует универсального суперпродукта, который бы содержал все необходимые питательные вещества.
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