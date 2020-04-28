Правильное питание: 5 шагов к здоровому рациону

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Правильное питание улучшает самочувствие и здоровье. Когда вы регулярно едите здоровую пищу, у вас меньше шансов иметь хронические заболевания, снижается риск преждевременного старения и рака. Если вы хотите перейти на здоровый образ жизни, начните с малого и придерживайтесь привычек правильного питания по "одному шагу за раз". Вот 5 привычек, с которых следует начать.Увеличение потребления клетчаткиРекомендуется регулярно есть цельнозерновые продукты: овсяная каша, хлеб из цельной пшеницы. Цельное зерно является отличным источником пищевых волокон, которые поддерживают оптимальное здоровье кишечника и предотвращают расстройства пищеварения. Богаты клетчаткой овощи и бобовые: картофель, капуста, горох, чечевица.Ешьте фрукты каждый деньФрукты и овощи обеспечивают большинство микроэлементов, которые требуются организму. Фрукты, ягоды и цитрусовые, также содержат иммуностимулирующие антиоксиданты, такие как витамины A, C и E. Листовая зелень и овощи семейства крестоцветных обладают противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами, которые защищают от инфекций и болезней.Избегайте обработанных продуктовОбработанные продукты: ветчина, бекон, колбаса, мороженое, маргарин, фаст-фуд. Они полны нездоровых насыщенных жиров, повышающих уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина. Чтобы ограничить потребление, перейдите на источники высококачественного белка - постное мясо, птица без кожи, рыба, бобы.Употребляйте ненасыщенные жирыОрганизму необходимо достаточное количество жира. Авокадо, орехи и жирная рыба, являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Здоровые масла, оливковое масло, льняное, кокосовое, также обеспечивают ненасыщенные жиры.Питайтесь разнообразноСбалансированная диета должна содержать разнообразные полезные продукты. Не существует универсального суперпродукта, который бы содержал все необходимые питательные вещества.