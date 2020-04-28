Витамин D: мощнейший иммуномодулятор

Витамин D – уникальное вещество, которое организм может получить из продуктов питания или синтезировать самостоятельно, пребывая под лучами солнца. Долгое время считалось, что его роль ограничивается укреплением костной ткани и скелета человека. Последние исследования доказали его эффективность при борьбе с инфекциями, вирусами и сезонной аллергией.В ходе многолетних наблюдений ученые выяснили, что витамин D поддерживает иммунную и нервную системы. Он стимулирует выработку защитных клеток, подавляя патогенные бактерии. Это помогает быстро и легко справиться с инфекцией без осложнений.Как действует витамин D: взаимосвязь с иммунитетомПри попадании в кишечник солнечный витамин активирует выработку Т-лимфоцитов – иммунных клеток, подавляющих вирусы и бактерии. Они захватывают и уничтожают возбудителей на любой стадии, предотвращая распространение инфекции по организму человека.В норме иммунная система ежедневно вырабатывает небольшое количество Т-клеток. Но для подавления вируса гриппа или бактериальной пневмонии ему необходимо большое количество лимфоцитов. Витамин D выступает в роли питательной основы и стимулятора, который запускает и ускоряет процесс, влияет на состояние иммунитета.Свойство витамина D повышать количество полезных Т-клеток можно применять при разных медицинских проблемах:Для лечения и профилактики сезонных простуд, вирусных болезней (ветрянки, гриппа, ОРВИ).После пересадки для снижения риска отторжения органа и ускорения восстановления пациента.Для снижения риска развития рассеянного склероза, волчанки и других аутоиммунных заболеваний.Следует понимать, что витамин D не борется с возбудителями. Его задача – стимулировать иммунный ответ организма. Поэтому врачи все чаще называют его отличным противовоспалительным средством, которое можно принимать при сезонной аллергии, в период эпидемии гриппа, перед плановой вакцинацией детей.Как избежать дефицита витамина D с помощью питанияВ летнее время организм синтезирует витамин в верхнем слое кожи после контакта с солнечными лучами. Поэтому человеку практически не требуются дополнительные минеральные комплексы или изменение питания. В осенне-зимний период его количество резко уменьшается, иммунитет слабеет, не сопротивляется инфекциям.Дефицит витамина D часто встречается в регионах, где короткий солнечный день, рано наступает осень. Его норма в зависимости от возраста, пола и веса человека составляет от 400 до 800 МЕ в сутки. На деле многие люди получают не более 300–350 МЕ ежедневно. Проведенные исследования показали:у каждого 7–8 человека старше 50–55 лет наблюдается сильный недостаток витамина даже в летнее время;при редком пребывании на улице его уровень в крови занижен в среднем на 27%;при недостатке витамина D чаще диагностируется астма, пневмония, туберкулез легких.В норме взрослому человеку требуется до 800 МЕ витамина в сутки. При повышенном риске заражения гриппом или ОРВИ увеличивайте его употребление до 1000–4000 МЕ в день. Его запасы можно восполнить с помощью вкусных и полезных продуктов:жирные виды морской рыбы (семга, сельдь, скумбрия);морепродукты;лесные грибы;куриные желтки;рыбий жир и печень.Такое питание на 12–20% снижает риск заражения патогенными возбудителями даже без дополнительного приема витаминных добавок. При контакте с вирусами иммунитет быстрее справляется с инфекцией, ускоряя выздоровление.Полезные свойства витамина D можно использовать при борьбе с аллергией. Если его уровень слишком низкий, иммунная система остро реагирует на аллергены, возникает негативная реакция: воспаление слизистых, раздражение, насморк, нарушение дыхания. Проведенные исследования показали, что достаточное количество витамина защищает от заболевания, успокаивает рецепторы и снижает их чувствительность в 2–2,4 раза.Витамин D полезен для детей и взрослых. Он укрепляет костную ткань, поддерживает работу иммунной системы. Врачи предлагают применять его в качестве натурального иммуностимулятора при любых заболеваниях. Высокий уровень уменьшает проявления аллергии, поддерживая отличное самочувствие и настроение.