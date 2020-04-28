Витамин D: мощнейший иммуномодулятор
В ходе многолетних наблюдений ученые выяснили, что витамин D поддерживает иммунную и нервную системы. Он стимулирует выработку защитных клеток, подавляя патогенные бактерии. Это помогает быстро и легко справиться с инфекцией без осложнений.
Как действует витамин D: взаимосвязь с иммунитетом
При попадании в кишечник солнечный витамин активирует выработку Т-лимфоцитов – иммунных клеток, подавляющих вирусы и бактерии. Они захватывают и уничтожают возбудителей на любой стадии, предотвращая распространение инфекции по организму человека.
В норме иммунная система ежедневно вырабатывает небольшое количество Т-клеток. Но для подавления вируса гриппа или бактериальной пневмонии ему необходимо большое количество лимфоцитов. Витамин D выступает в роли питательной основы и стимулятора, который запускает и ускоряет процесс, влияет на состояние иммунитета.
Свойство витамина D повышать количество полезных Т-клеток можно применять при разных медицинских проблемах:
Для лечения и профилактики сезонных простуд, вирусных болезней (ветрянки, гриппа, ОРВИ).
После пересадки для снижения риска отторжения органа и ускорения восстановления пациента.
Для снижения риска развития рассеянного склероза, волчанки и других аутоиммунных заболеваний.
Следует понимать, что витамин D не борется с возбудителями. Его задача – стимулировать иммунный ответ организма. Поэтому врачи все чаще называют его отличным противовоспалительным средством, которое можно принимать при сезонной аллергии, в период эпидемии гриппа, перед плановой вакцинацией детей.
Как избежать дефицита витамина D с помощью питания
В летнее время организм синтезирует витамин в верхнем слое кожи после контакта с солнечными лучами. Поэтому человеку практически не требуются дополнительные минеральные комплексы или изменение питания. В осенне-зимний период его количество резко уменьшается, иммунитет слабеет, не сопротивляется инфекциям.
Дефицит витамина D часто встречается в регионах, где короткий солнечный день, рано наступает осень. Его норма в зависимости от возраста, пола и веса человека составляет от 400 до 800 МЕ в сутки. На деле многие люди получают не более 300–350 МЕ ежедневно. Проведенные исследования показали:
у каждого 7–8 человека старше 50–55 лет наблюдается сильный недостаток витамина даже в летнее время;
при редком пребывании на улице его уровень в крови занижен в среднем на 27%;
при недостатке витамина D чаще диагностируется астма, пневмония, туберкулез легких.
В норме взрослому человеку требуется до 800 МЕ витамина в сутки. При повышенном риске заражения гриппом или ОРВИ увеличивайте его употребление до 1000–4000 МЕ в день. Его запасы можно восполнить с помощью вкусных и полезных продуктов:
жирные виды морской рыбы (семга, сельдь, скумбрия);
морепродукты;
лесные грибы;
куриные желтки;
рыбий жир и печень.
Такое питание на 12–20% снижает риск заражения патогенными возбудителями даже без дополнительного приема витаминных добавок. При контакте с вирусами иммунитет быстрее справляется с инфекцией, ускоряя выздоровление.
Полезные свойства витамина D можно использовать при борьбе с аллергией. Если его уровень слишком низкий, иммунная система остро реагирует на аллергены, возникает негативная реакция: воспаление слизистых, раздражение, насморк, нарушение дыхания. Проведенные исследования показали, что достаточное количество витамина защищает от заболевания, успокаивает рецепторы и снижает их чувствительность в 2–2,4 раза.
Витамин D полезен для детей и взрослых. Он укрепляет костную ткань, поддерживает работу иммунной системы. Врачи предлагают применять его в качестве натурального иммуностимулятора при любых заболеваниях. Высокий уровень уменьшает проявления аллергии, поддерживая отличное самочувствие и настроение.
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