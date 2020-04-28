Карантинный запор. Гастроэнтеролог дал 5 простых советов, чтобы справиться с ним

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Режим жизни в условиях карантина влияет на работу кишечника и может спровоцировать развитие запора. Гастроэнтеролог Роберт Лерриго (США) дал несколько простых советов, помогающих справиться с проблемой.Как сообщает MedikForum.ru, даже если у человека не было проблем с посещением туалета до пандемии коронавируса, перейдя в карантинный режим, он может столкнуться с явлением запора, говорит доктор медицины Роберт Лерриго, представляющий медицинский центр Санта-Клара-Вэлли.Гастроэнтеролог поясняет: «Для некоторых людей запор означает, что их стул становится слишком твердым, и требует большого напряжения для своего выхода. У других он оказывается более редким, у третьих выделение кала начинает происходить с трудом, даже если нет затвердения».По словам ученого, развитие карантинного запора связано с изменениями циркадного ритма, который определяется циклом сна-бодрствования и повторяется каждые 24 часа. Толстая кишка, отмечает врач, имеет свой собственный ритм, который легко нарушается из-за недостатка физических упражнений, плохого сна, изменения в рационе питания, стресса. Все эти факторы присутствуют в жизни людей, которым приходится изолироваться.Гастроэнтеролог дал пять простых советов, помогающих справиться с проблемой.Делать упражнения. Доктор Лерриго рекомендует выполнять аэробные упражнения протяженностью минимум 20 минут хотя бы два раза в неделю. Даже в таком объеме они позитивно сказываются на двигательной активности кишечника и могут предотвратить запор.Употреблять полезные продукты. Пища, богатая клетчаткой, удерживает воду в стуле, делая его мягче, облегчая прохождение через кишечник. Гастроэнтеролог рекомендует увеличить в условиях самоизоляции потребление орехов, отрубей, чечевицы, фруктов, листовых овощей, бобовых, фруктов, чернослива, цельных зерен.Также в рационе должны присутствовать продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, пробиотики, магний – все они помогают организму регулировать движение кишечника.Продукты с высоким содержанием жира или крахмала должны употребляться умеренно.Пить воду. Более сухой стул медленнее проходит через толстую кишку. На карантине нужно обязательно выпивать несколько стаканов воды в день.Правильно сидеть. Для улучшения процессов дефекации сидеть на унитазе нужно не как на стуле, а как на корточках. Под ноги лучше ставить какую-то опору, чтобы приподнимать их.Справляться с беспокойством. Конечно, долгий карантин усиливает уровень стресса и тревоги, однако нужно делать все возможное, чтобы расслабляться, прибегая для этого к дыхательным упражнениям, йоге, медитации. Один из самых простых способов – проводить какое-то время уединенно в тишине.