Врач назвал группу крови, которая увеличивает риск заражения COVID-19
— В Китае проводились исследования, связана ли частота и более тяжелое течение коронавирусной инфекции с группой крови. В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, — сообщил врач.
Он отметил, что среди умерших от COVID-19 также было больше людей со второй группой крови, их количество составляло около 40 процентов.
Однако Круглый подчеркнул, что данных из других стран по этому вопросу пока не было, передает агентство «Москва».
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https://doctor.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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