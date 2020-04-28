Врач назвал группу крови, которая увеличивает риск заражения COVID-19

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-детский хирург, заслуженный врач России Владимир Круглый сказал, что, согласно исследованиям, люди со второй группой крови могут быть в зоне риска заражения коронавирусом.— В Китае проводились исследования, связана ли частота и более тяжелое течение коронавирусной инфекции с группой крови. В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, — сообщил врач.Он отметил, что среди умерших от COVID-19 также было больше людей со второй группой крови, их количество составляло около 40 процентов.Однако Круглый подчеркнул, что данных из других стран по этому вопросу пока не было, передает агентство «Москва».