Онколог Смирнова дала простые советы по улучшению работы кишечника

Простые действия помогают улучшить работу кишечника, что в свою очередь позитивно сказывается на внешности, обмене веществ. Врач-онколог Елена Смирнова дала советы, помогающие нормализовать функции кишечного тракта.Как сообщает MedikForum.ru, кишечник аккумулирует огромное количество иммунных клеток, его работа напрямую влияет на силу иммунной реакции при столкновении организма с инфекциями. Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова дала простые советы по улучшению деятельности кишечника.Пить воду после пробуждения. Медик рекомендует начинать каждый свой день со стакана чистой воды. По словам Смирновой, это «мягко стимулирует работу органа. Добавлять в воду мед или лимон врач не советует. Кислота цитруса слишком агрессивна для слизистой, а сладкий продукт натощак может способствовать сильному росту сахара в крови.Правильно завтракать. Другой совет Смирновой – употреблять при первом приеме пищи белки (например, творог, вареные яйца) или медленные углеводы (каши). Также нужно обязательно включать в завтрак овощи. Для облегчения переваривания их можно подвергнуть термической обработке.… обедать. По словам онколога, на обед следует употреблять мясо, рыбу, медленные углеводы, нежирный суп, винегрет.Чем перекусывать? Елена Смирнова советует есть фрукты. Идеальный вариант – запеченное яблоко, фруктовый салат с натуральным йогуртом (несладким), кефир с сухофруктами.Не есть тяжелых гарниров на ужин. Врач пояснила, что основу ужина должны составлять мясо или рыба, овощи.«От гарниров из картофеля, макарон, гречки лучше отказаться. На ночь рекомендую выпить стакан свежего кефира или йогурта», - добавила эксперт.Употреблять пробиотики. Для улучшения работы кишечника хороши квашеная капуста, соленые огурцы (в небольшом количестве), кисломолочные продукты: йогурт, кефир, ряженка.