Названа еда, провоцирующая бессонницу

Систематическое употребление пищи, в которой слишком много рафинированных углеводов, может быть одной из ключевых причин развития бессонницы. Об этом, со ссылкой на ученых из США, пишет портал Med-heal.ru.Сотрудники Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете подвели итоги экспериментального исследования, в котором приняли участие 40 тысяч женщин старше 50 лет. Изучение рациона женщин, у которых уже наступила менопауза, показало, что главными продуктами, провоцирующими проблемы со сном, являются источники рафинированных углеводов. Это, в частности, сладкое, рис, белый хлеб, а также другие продукты, повышающие уровень глюкозы в крови."Когда в организм поступают рафинированные углеводы, запускается активный синтез инсулина, который нужен нашему телу для нейтрализации сахара. Но активная выработка инсулина провоцирует выброс кортизола и адреналина — гормонов, которые заставляют организм бодрствовать", — рассказывают авторы исследования.Для того, чтобы наладить режим сна, нужно отказаться от употребления продуктов, поднимающих уровень сахара, в вечернее время. Вместо них стоит употреблять овощи и фрукты, положительно воздействующие на ночной сон. Ученые говорят, что начинать борьбу с бессонницей нужно с нормализации диеты, а не с приема снотворных и успокоительных средств.