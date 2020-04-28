Названа еда, провоцирующая бессонницу
Сотрудники Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете подвели итоги экспериментального исследования, в котором приняли участие 40 тысяч женщин старше 50 лет. Изучение рациона женщин, у которых уже наступила менопауза, показало, что главными продуктами, провоцирующими проблемы со сном, являются источники рафинированных углеводов. Это, в частности, сладкое, рис, белый хлеб, а также другие продукты, повышающие уровень глюкозы в крови.
"Когда в организм поступают рафинированные углеводы, запускается активный синтез инсулина, который нужен нашему телу для нейтрализации сахара. Но активная выработка инсулина провоцирует выброс кортизола и адреналина — гормонов, которые заставляют организм бодрствовать", — рассказывают авторы исследования.
Для того, чтобы наладить режим сна, нужно отказаться от употребления продуктов, поднимающих уровень сахара, в вечернее время. Вместо них стоит употреблять овощи и фрукты, положительно воздействующие на ночной сон. Ученые говорят, что начинать борьбу с бессонницей нужно с нормализации диеты, а не с приема снотворных и успокоительных средств.
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