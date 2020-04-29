Австралийский медик назвала простой способ получать витамин D для защиты от коронавируса=

На днях британские медики назвали витамин D самым нужным в условиях существующей пандемии корорнавируса для поддержания здоровья и работы иммунной системы. Австралийский специалист, доктор Рейчел Нил рассказала, как получать витамин D с этой целью.Как сообщает MedikForum.ru, в интервью газете The Australian специалист назвала простой способ получать витамин D для защиты организма от заражения коронавирусом. По словам медика, чтобы восполнить запас вещества, нужно ежедневно принимать солнечные ванны. Находиться на солнце достаточно всего 10 минут.Доктор Нил констатирует: простой способ позволяет поддерживать достаточное количество витамина D, образуемого в коже под воздействием лучей. В результате можно значительно повысить свою устойчивость к респираторным инфекциям.Проведенный медиком эксперимент с участием 78 тысяч пациентов показал: среди людей с пониженным уровнем витамина D легко подхватывающих инфекции почти в два раза больше. Также они склонны переносить болезни более тяжело, чем пациенты, получающие достаточно витамина.«Принимая солнечные ванны, ориентируйтесь на климат. В теплом принимайте их по 10 минут, в более прохладном – по 15», - поделилась способом эксперт.