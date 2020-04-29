4 натуральных средства, которые помогут справиться с воспалением почек

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Нефрит – группа воспалительных заболеваний почек. При этом поражается клубочковый аппарат (гломерулонефрит) вследствие иммуноаллергического процесса, вызванного бетагемолитическим стрептококком.Заболевание может быть острым и хроническим. В зависимости от причины и характера заболевания различают такие виды нефритов: гломерулонефрит, пиелонефрит, интерстициальный, наследственный и лучевой нефриты.В периоде обострения больные нефритом подлежат стационарному лечению с соблюдением постельного режима.Назначается диета с ограничением соли и жидкости до 700-800 мл в день. При развитии и признаков почечной недостаточности ограничивается употребление белка.Кроме того, улучшить состояние при нефритах помогут средства народной медицины.Алтей лекарственный и алтей коноплевый. При воспалительных процессах в почках пить горячим отвар корней (2 ст.л. сырья на 200 мл кипятка) по трети стакана 3-4 раза в день.Астрагал шерстистоцветковый. При хронических и острых гломерулонефритах пить настой травы (10 г сырья на 200 мл кипятка) по трети стакана 3 раза в день в течение 3-4 недель.Барбарис обыкновенный. При пиелонефрите принимать настойку листьев (готовится в соотношении 1:5 на 40% спирте) по 30-40 капель 2-3 раза в день в течение 2-3 недель.Или пить настой листьев (1 ст.л. сырья на 1 стакан кипятка) по 1 ст.л. 3-4 раза в день.Василек синий. При нефритах и пиелонефритах пить настой (1 ч.л. высушенных краевых цветков соцветия залить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут) по 1 ст.л. 3 раза в день перед едой.