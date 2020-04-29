Какие продукты нельзя есть во время стресса

Мало кто слышал об ароматном гречишном чае, который отличается своим уникальным вкусом и полезными свойствам. Если вы никогдфа не пробовали этот напиток - стоит это срочно исправить, ведь этот чай положительно влияет на весь организм.Гречишный чай имеет богатый состав. В напитке обнаружены редкие элементы — селен, хром, алюминий, а также такие распространенные химические элементы, как железо, фтор, йод, магний, хром, кремний, медь.Как и во всяком полезном напитке, здесь присутствуют витамины: гречишный чай является богатым источником рутина (витамина Р), который укрепляет стенки сосудов, регулирует их эластичность, а также предотвращает образование тромбов. Кроме того, рутин обладает противовоспалительным и противоаллергическим действиями. Из других витаминов в напитке обнаружены витамины группы В (В1, В2, В6), витамины С и Е.В гречишном чае имеется достаточно большое количество флавоноидов, в частности — кверцетина, обладающего мощным противовоспалительным и антиоксидантным действиями. Такой чай:- активизирует защитные силы, восстанавливает работу иммунной системы и повышает ее сопротивляемость вирусным и простудным заболеваниям;- сокращает в несколько раз риск развития злокачественных новообразований, что важно для людей с генетической предрасположенностью к онкологии;- улучшает функционирование пищеварительной системы и особенно полезен для людей с гастритом в острой и хронической форме.Также напиток оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, повышает сопротивляемость организма к эмоциональным переживаниям и стрессу.