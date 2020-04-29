4 натуральных рецепта, которые помогут улучшить память

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От плохой памяти страдают не только пожилые — в любом возрасте можно столкнуться с этой неприятной проблемой.С возрастом память человека ухудшается практически день за днем. У пожилых людей это может быть связано с болезнью Альцгеймера, но не всегда плохая память — признак деменции. Как правило, это просто естественный процесс дегенерации мозга, через который проходят все при старении.В то же время можно улучшить память с помощью натуральных средств, которые абсолютно безопасны и не требуют больших затрат.Аир обыкновенный. Для улучшения памяти, зрения и слуха принимать сок корневища (свежее корневище измельчить, выдавит под прессом, процедить, залить 20% спиртом в соотношении 1:10 по 1 ч.л. 2-3 раза в день перед едой в течение 2-3 месяцев.Душица обыкновенная. Для улучшения памяти, повышения работоспособности съедать печенье (порошок душицы смешать с мукой и водой и выпечь печенье по 10 г каждое) по 3-5 штук перед едой в течение месяца.Клюква болотная. Ягоды тонизируют, поднимают настроение, повышают умственную т физическую работоспособность.Мелисса лекарственная. Как успокаивающее и вместе с тем тонизирующее действующее на мозг средство пить настой листьев (3 ч.л. листьев залить 1 стаканом кипятка, дать настояться 15 минут) перед сном.