Полезные и вредные продукты питания при гипотиреозе

Наряду с лекарствами, правильный выбор пищи очень важен для восстановления функции щитовидной железы и минимизации симптомов гипотиреоза. Обязательно уделите внимание своему рациону, если вы столкнулись с этой болезнью.Продукты с высокой степенью переработки. Избегайте употребления продуктов, подвергшихся интенсивной переработке, включая фастфуд, торты, печенье. Они содержат много калорий, что способствует росту массы тела. А набор лишнего веса при гипотиреозе резко ускоряется.Продукты на основе сои. Соевое молоко, тофу и тому подобные продукты питания употребляйте умеренно. Они содержат компоненты под названием гойтрогены, мешающие нормальному функционированию щитовидной железы.Крестоцветные овощи. Брокколи, шпинат, белокочанную и брюссельскую капусту следует употреблять умеренно, Ведь они тоже содержит гойтрогены.Кофе и чай. Ограничьте употребление кофе, зелёного чая и алкоголя при гипотиреозе. В этих напитках содержатся компоненты, раздражающие щитовидную железу.Куриные яйца. А вот это один из самых полезных продуктов для жертв гипотиреоза. Желток содержит йод и селен, а в белках полно протеина. Йод необходим для выработки щитовидных гормонов, селен помогает активировать эти гормоны, чтобы они лучше использовались в организме.Продукты с цинком. Употребляйте больше пищи вроде устриц и других морепродуктов, говядины и куриного мяса, которые содержат цинк. Он регулирует TSH - гормон, который дает команду щитовидной железе производить собственные гормоны.