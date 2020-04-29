Названы продукты, которые снижают умственные способности

Диета, в которой слишком много продуктов с повышенным содержанием жиров, провоцирует умственную усталость и снижение когнитивных способностей, которое может быть как временным, так и постоянным. Исследование с таким выводом опубликовали американские ученые из Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле.Вредная для умственных способностей еда — это ассоциируемый с кухней США фастфуд (бургеры, чипсы, картошка фри, пицца), а также продукты, популярные и в России — бутерброды с колбасой, сыром и маслом, плов, шашлык из жирной свинины, жареная картошка, салаты с майонезом, сладости с жирным кремом, и так далее.Насыщенная жирами диета в некоторой степени мешает головному мозгу получать необходимую ему глюкозу. Мозг переходит на питание кетоновыми телами, получаемыми из жиров, и в итоге начинает "тормозить", т.к. это не лучший источник энергии для него. Ученые говорят, что если употребление жирной еды не ведет к изменению веса, то вредная для мозга диета вызывает временное снижение когнитивных способностей, а если появляется лишний вес, то можно говорить о постоянном снижении умственных качеств.Подтверждение было получено по итогам опытов на лабораторных грызунах, которых разделили на две группы и кормили разной едой. Тесты с лабиринтом и распознаванием объектов показали, что крысы с лишним весом хуже справлялись с задачами, требующими развитых когнитивных навыков.