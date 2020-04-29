Как улучшить состояние кожи натуральными средствами
Советы по питанию
Ешьте больше сырых фруктов и овощей.
Ограничьте потребление насыщенных жиров, рафинированных продуктов, спиртного.
Потребляйте больше витамина С, флавонов и цинка, они поддерживают упругость кожи.
Употребляйте продукты, богатые каротиноидами, витаминами группы В и Е, мелью, марганцем и селеном.
Как самому себе помочь
Свекольный и капустный соки улучшают состав крови и полезны для жирной кожи, предрасположенной к угрям. Достаточно в течение 10 дней пить по полстакана одного из них 1-2 раза в день.
Морковь – антисептик, ускоряющий заживление ран. Нанесите холодный отвар на потрескавшеюся, шелушащуюся и зудящую кожу и дайте высохнуть.
Огурец облегчает воспалительную зудящую сыпь, например при экземе. Огуречная вода хорошо очищает и тонизирует жирную кожу (кашицу из измельченного огурца залить 1 л воды, кипятить 15 минут, процедить).
Льняное семя богато незаменимыми омега-3-жирными кислотами, которые оздоравливают кожу. Чтобы уменьшить сухость, смазывайте ее настоем или добавляйте его в ванну.
Мед обладает антисептическими свойствами. Смазывайте небольшим количеством меда инфицированную кожу.
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