Как улучшить состояние кожи натуральными средствами

Чтобы кожа была здоровой, необходимо нормальное увлажнение, адекватное образование секрета сальных желез, нормальная циркуляция крови и лимфы, баланс питательных веществ и гормонов, возможности обновления и заживления, отсутствие внешних раздражителей. Также для здоровья кожи важно правильное питание.

Советы по питанию

Ешьте больше сырых фруктов и овощей.

Ограничьте потребление насыщенных жиров, рафинированных продуктов, спиртного.

Потребляйте больше витамина С, флавонов и цинка, они поддерживают упругость кожи.

Употребляйте продукты, богатые каротиноидами, витаминами группы В и Е, мелью, марганцем и селеном.

Как самому себе помочь

Свекольный и капустный соки улучшают состав крови и полезны для жирной кожи, предрасположенной к угрям. Достаточно в течение 10 дней пить по полстакана одного из них 1-2 раза в день.

Морковь – антисептик, ускоряющий заживление ран. Нанесите холодный отвар на потрескавшеюся, шелушащуюся и зудящую кожу и дайте высохнуть.

Огурец облегчает воспалительную зудящую сыпь, например при экземе. Огуречная вода хорошо очищает и тонизирует жирную кожу (кашицу из измельченного огурца залить 1 л воды, кипятить 15 минут, процедить).

Льняное семя богато незаменимыми омега-3-жирными кислотами, которые оздоравливают кожу. Чтобы уменьшить сухость, смазывайте ее настоем или добавляйте его в ванну.

Мед обладает антисептическими свойствами. Смазывайте небольшим количеством меда инфицированную кожу.
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