Постоянно хочется спать: четыре неожиданные причины
Дефицит витамина D
Нехватка этого витамина может влиять на качество сна, а также вызывать усталость в течении дня. Чтобы пополнить его запас в организме употребляйте побольше рыбы (лосось, тунец, сардины), яиц, говяжьей печени, а также больше времени проводите на солнце.
Дефицит железа
Недостаток железа приводит к снижению уровня гемоглобина. Исследования говорят, что дефицит этого элемента в крови может привести к нарушениям сна. Сдайте кровь на анализы, чтобы исключить эту причину.
Проблемы с эндокринной системой
Да, гормональный дисбаланс также может вызывать постоянную усталость и сонливость. Если вы чувствуете, что проблема может быть в эндокринной системе - не затягивайте прием у специалиста.
Сахарный диабет
У здорового человека, когда сахар поступает в кровь, он преобразуется в энергию. У больного сахарным диабетом организм не получает достаточно "топлива", поэтому он может чувствовать усталость и сонливость. Сдайте кровь на сахар, чтобы исключить эту причину.
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