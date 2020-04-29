Врач из Великобритании рекомендует лучшие специи для снижения сахара в крови

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Людям, страдающим от диабета и предиабета, следует включить в свой рацион пажитник – эта специя является одним из самых лучших натуральных средств по снижению высокого сахара в крови. Об этом рассказала известный в Великобритании врач общей практики и диетолог Сара Брюэр.Как сообщает MedikForum.ru, пажитник входит в число излюбленных специй индийской кухни, его используют при приготовлении карри и других блюд. Врач из Великобритании рекомендует ее в качестве очень эффективного «лекарства», помогающего снизить уровень сахара в крови, например, у диабетиков или тех, кто предрасположен к заболеванию.У пажитника используются листья и семена. Последние измельчаются в порошок, применяемый в качестве специи. По словам Сары Брюэр, включение этой специи в рацион является одним из самых простых способов избежать высокого уровня сахара в крови.Специалист поясняет: данная специя замедляет пищеварение и усвоение углеводов, что в свою очередь помогает предотвратить всплески сахара.«Семена пажитника содержат аминокислоту 4-гидроксиизолейцин, которая обостряет реакцию клеток на инсулин, снижает резистентность к гормону. Результаты 12 исследований показали, что у пациентов с диабетом 2 типа добавки пажитника значительно снизила уровень глюкозы в крови натощак, уровень HbA1c и общего холестерина», - цитирует медика издание Express.Вместе с тем эксперт предостерегает: добавление в рацион слишком большого количества пажитника может привести к слишком существенному снижению уровня сахара в крови. Поэтому, прежде чем начать употреблять специю, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.Также среди лучших специй доктор Брюэр рекомендует страдающим от диабета корицу. Ее употребление также эффективно борется с резистентностью к инсулину, делая его более эффективным при переносе глюкозы в клетки. В результате снижается уровень сахара в крови.