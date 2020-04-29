Ученые рассчитали оптимальный перерыв между беременностями
Итак, какой должен быть перерыв после беременности, завершившейся естественными родами?
Гинекологи считают, что организму женщины требуется восстановиться после 9 месяцев, плюс первый год поддерживать грудное вскармливание. Добавьте к этому еще полгода для обследований, анализов для укрепления здоровья. Получается, что 2-2,5 года разница между малышами будет минимальной с оптимально рекомендованных акушерами.
Какой должен быть перерыв после беременности, которая завершилась кесаревым сечением?
Гинекологи считают, что рубец на матке после кесарева сечения формируется минимум 2 года. И этот процесс желательно контролировать с помощью УЗИ. И это не обычная перестраховка. Во время беременности и более "старые" швы находятся в зоне риска, поэтому женщина придерживается лежачего режима, под наблюдением врачей, практически все время до родов. Поэтому до 2 лет после кесарева актуально применять контрацептивы, чтобы не поставить под угрозу и себя и своего будущего малыша.
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