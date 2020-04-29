Ученые узнали, когда риск заболеть коронавирусом наиболее высок

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Ученые установили, что коронавирус передается от зараженного другим людям за день до появления у него симптомов. В таком случае эффективность масок состоит в том, что их ношение позволяет предотвратить распространение болезни еще до того, как инфицированный о ней узнает.Об этом заявил профессор Кристиан Дростен, возглавляющий Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charit?.Как он отмечает, коварность коронавируса состоит в его длительном инкубационном периоде. Ссылаясь на новейшие исследования и математические модели, Дростен поведал о том, что 44% случаев заражения окружающих происходят еще до появления симптомов у носителя вируса."Инфицированные наиболее заразны за день до появления симптомов. При этом большая часть инфекционной активности заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов. Если у кого-то в течение четырех дней были симптомы, он почти перестал быть заразным. А через неделю наличия симптомов он больше не заразен", - отметил ученый.Кроме того, профессор уточнил, что речь идет о легкой формы течения болезни. Что касается тяжелых случаев, требующих госпитализации, то в момент подключения таких пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, риск заражения для медицинского персонала очень высок.