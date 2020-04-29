Какие правила личной гигиены нужно пересмотреть с возрастом

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С раннего детства дом бабушки и дедушки запоминается ароматами печеных пирожков, душистого чая и клубничного варенья… Но время неумолимо идет вперед. Внуки выросли, а дед с бабкой постарели. И теперь в их доме можно услышать совсем другой запах — незнакомый и неприятный. Запах старости.Избежать возникновения неприятного старческого запаха вполне возможно. Но важно учитывать тот факт, что с возрастом правила личной гигиены должны меняться. Об этом деликатном вопросе рассказывает профессор кафедры терапии, гериатрии и апитерапии факультета последипломного образования МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. Его рекомендации приводит сообщает health info.Душ вместо ванныПосле 60-ти лет вопросы гигиены требуют повышенного внимания. К сожалению, многим старикам не очень нравится мыться. И это можно объяснить. Со временем кожные покровы истончаются, а выделение жировой смазки уменьшается. Кожа становится сухой и очень чувствительной, поэтому купание начинает доставлять неприятные ощущения. Кроме того, вода с мылом смывает защитную липидную пленку, поэтому после ванны старые люди могут ощущать стянутость и болезненность кожных покровов.У многих людей (особенно мужчин) с возрастом возникает повышенное шелушение (ихтиоз). Также стариков часто беспокоит зуд в области гениталий и заднего прохода.Но это не означает, что о ванне можно забыть. Просто водные процедуры надо проводить немного по-другому, чем в молодости:Лучше принимать душ вместо ванны. Поскольку с годами потовые железы работают уже не так активно, вполне достаточно делать это через день.Для водных процедур следует использовать не мыло, а гель-кремы с нейтральным pH, которые сохраняют липидный слой. Этими средствами достаточно вымыть лишь сгибы рук и ног, складки на коже и половые органы. Остальные части тела можно просто обмыть водой.После водных процедур нужно тщательно вытереть кожу, особенно в местах сгибов рук и ног. Если кожа пересушена, ее можно смазать увлажняющим кремом или лосьоном для сухой чувствительной кожи.Ванна в доме пожилых людей обязательно должна быть снабжена поручнями. На ее дно надо постелить резиновый коврик. Если оборудовать такую ванну по каким-то причинам невозможно, можно установить душевую кабинку.Чтобы не травмировать кожные покровы пожилого человека, вода не должна быть ни слишком горячей, ни чересчур прохладной.Ежедневно нужно производить подмывание теплой водой утром и вечером, а также после испражнений.Чтобы избежать зуда половых органов, старикам следует носить только льняное или хлопчатобумажное белье. Менять его нужно ежедневно.Если душ принимать трудно, можно просто протирать тело гигиеническими салфетками с натуральными смягчающими и противовоспалительными экстрактами. Такими средствами интимной гигиены, как дезодорант и туалетная вода, пользоваться можно, но наносить их надо только на чистую высушенную кожу.Справиться с проблемой повышенной сухости кожи пожилым людям поможет не только правильный уход, но и витамины группы В (они содержатся в мясе и крупах), а также жирорастворимые витамины А, D, E. Для правильного подбора дозировки лучше обратиться к врачу, потому что для стареющего организма опасен как недостаток, так и переизбыток активных веществ. Помимо этого, нужно избегать перегревания тела во время сна, а также исключить из пищи острые блюда и копчености.Забота о ногахХотя дурной запах от ног является скорее проблемой молодых людей, но вряд ли носки пожилого человека будут пахнуть розами, если он начнет пренебрегать гигиеной. Правильный уход за этой частью тела имеет особое значение для людей старшего возраста. Так, пренебрежение гигиеной ног приводит к возникновению боли и неприятных ощущений, а в некоторых случаях – даже к неспособности передвигаться самостоятельно.Главный риск для стариков – грибковые инфекции. Чтобы предотвратить их возникновение, нужно ежедневно тщательно мыть и вытирать ноги. Также рекомендовано использовать тальк или пудру для обработки межпальцевых промежутков. Специальный крем для ног поможет избежать пересушивания кожи и появления трудно заживающих трещин.Старикам с повышенной потливостью нужно отказаться от синтетики и носить обувь, носки и колготки только из натуральных материалов. Для уменьшения потливости дважды в день на 15 минут можно опускать ноги в отвар коры дуба или теплый раствор крепко заваренного чая. Чтобы устранить неприятный запах, можно несколько раз в неделю мыть ноги теплой водой со слабым раствором уксуса (на 2 литра воды — 1 чайная ложка 3%-ного уксуса).Поскольку стричь ногти на ногах пожилым людям сложно, им должны помочь члены их семьи. Важно подойти к этому со всей серьезностью, ведь неправильное подстригание ногтей приводит к их врастанию в кожу.Любимый дом…Неприятный запах может исходить не только от тела, но и от всего, что окружает пожилого человека. В доме старых людей часто скапливается хлам, давно непроветриваемые вещи и пыль, которая формируется из отмерших частиц кожи. Ороговевшие чешуйки застревают в складках одежды, оседают на мягкой мебели и покрывалах, а также забиваются в ворс ковров.Для ароматизации помещений можно использовать эфирные масла и восточные благовония. В доме будут витать приятные ароматы, если разместить в шкафах саше с травами, куски ароматического мыла или срезанную шкурку цитрусов.Чаще всего застоявшийся запах в жилище появляется потому, что старикам тяжело самим заниматься уборкой. Мыть, убирать и гладить в доме старых людей должны более молодые родственники.