6 советов для борьбы с энергодефицитом

Успокоить нервы и привести свое ментальное здоровье в порядок — основная задача качественного отдыха. Однако большинство из нас предпочитает провести это время за просмотром фильма или встречаясь с друзьями. Мы решили разобраться, что же на самом деле необходимо для полного восстановления организма, а от каких популярных методов стоит отказаться раз и навсегда.Математика снаСтрогое планирование, осознанность и даже влюбленность: 5 советов по борьбе с диджитал-зависимостьюНачать восстановительные выходные можно с подсчета необходимого времени для сна. На самом деле существует алгоритм, по которому каждый человек может определить свой «ночной» график. В среднем для здорового сна и непринужденного подъема утром нужно пройти пять фаз, каждая из которых длится 1,5 часа. Таким образом нам необходимо 7,5 часов для полного обновления организма. Однако этих цифр сложно добиться в условиях рабочего графика или при желании, наконец, досмотреть сериал до конца.В таком случае стоит заранее готовиться к желаемым ночным экспериментам. Например, если хочешь провести в субботу продолжительный киносеанс на диване и лечь спать после полуночи, то стоит восполнить потерянные часы в другие дни. Например, в четверг и пятницу поспать лишний час или два. Так у организма не будет сильного дефицита времени для восстановления в ночь с субботы на воскресенье, а подъем утром не станет кошмаром.Смена рационаВ праздники мы часто переедаем, компенсируя это обещаниями о скором изменении рациона или желанием начать с понедельника новую диету. Не стоит перегружать желудок сразу несколькими блюдами за один перекус, тем более когда большее количество времени ты проводишь дома. Лишние килограммы станут стрессом не только для организма, но и для твоей самооценки.Блюда, содержащие большое количества сахара, нередко становятся причиной стресса и даже депрессий. Сначала они затуманивают сознание из-за резкого скачка глюкозы в крови, однако затем начинается отходная часть процесса, сопровождающаяся плохим настроением и чувством вины из-за своей фигуры. На время мини-отпуска попробуй забыть о ежедневной рутине и пересмотреть систему питания. Например, откажись от кофе и сахара на 21 день, если, конечно, тебе позволит сила воли.Альтернативное дыханиеСистема альтернативного дыхания заключается в чередовании дыхания то через одну ноздрю, то через другую, без задержки между вдохом и выдохом. Экс-модель Victoria's Secret Жизель Бюндхен активно занимается спортом и совершенствует свои навыки в йоге.Одна из техник для глубокого восстановления и очищения организма, которую использует супермодель, — метод альтернативного дыхания. Он способствует более крепкому сну и оказывает особое действие в непосредственный момент стресса — благодаря системе «вдох-выдох» тело расслабляется, а нервное напряжение исчезает.Анализ страховПостоянное взаимодействие с людьми иногда чревато возникновением панических атак: ты не успеваешь восполнить потраченную на человека энергию и тем самым создаешь стрессовую ситуацию. Именно поэтому так важно отказаться от общения, если хочешь действительно отдохнуть по полной. Наедине с собой ты сможешь разобраться с давними мыслями, которые тянут в прошлое, и сконцентрироваться на собственной жизни.Кроме того, ты наконец останешься один на один со своими страхами — причиной многих негативных явлений, провоцирующих перенапряжение и утомление. Попробуй записать все тревожные мысли в блокнот и проанализировать их реальность — может, не все так страшно, как кажется, и есть пути для избавления от них?СамомассажДля борьбы с тревогой и упадническим настроением есть приятный и простой метод — техника самомассажа. Регулярные и системные сеансы не требуют профессиональных навыков, а значит, тебе не придется покидать дом в поисках эксперта. Сам ритуал занимает не более 20 минут, однако его ценность для организма чрезвычайна.При выполнении массажа лица помни о безопасности — заранее ознакомься с линиями движения рук, чтобы не растянуть и не повредить нежную кожу. Любая из методик улучшит кровообращение, очистит лицо и тело, а также усилит эффективность уходовых средств. Во время процедуры постарайся уединиться и насладиться обстановкой — зажги ароматические свечи, используй цветочные масла, поставь успокаивающую музыку.ШавасанаЛучшими успокаивающими и восстанавливающими организм воздействиями по праву считаются йога и медитация. Техника выполнения упражнений имеет различное действие, поэтому так важно подобрать активность, отвечающую твоим потребностям. Лучшая поза для отдыха — шавасана, подразумевающая полное расслабление тела и ума.Обычно шавасана становится завершающим упражнением в практике. Для ее выполнения тебе необходимо лечь на спину и полностью расслабить все мышцы, закрыть глаза и сконцентрироваться на дыхании. Спустя три минуты перестань контролировать дыхание и отпусти все мысли — в таком положении проведи 10 минут. По мнению профессиональных йогов, шавасана заменит два часа сна и поможет отдохнуть за короткое время.