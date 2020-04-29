Диетолог обозначил основную опасность ночных перекусов

Во время режима самоизоляции, который сейчас многие вынуждены соблюдать, зачастую происходит сбой пищевого поведения. Во многом этому способствуют отсутствие привычных дел, сбитый режим сна, стресс и наличие доступа к холодильнику. Итогом этого стали жалобы на проблемы с пищеварительным трактом. Об этом свидетельствуют как данные опросов, так и поступающая информация из аптек и клиник.

Как рассказала диетолог Лидия Ионова, слова которой приводит издание iReactor, особую опасность в данном случае представляют ночные перекусы. Именно от них и необходимо стараться максимально удержаться. Избежать этого во многом поможет нормализация режима сна, который зачастую в силу разных причин нарушается. Поэтому нужно постараться ложиться и вставать в одно и то же время. Вернуться в нормальный график бодрствования можно как медикаментозным, так и бытовым методами.

Нормализация же сна положительно влияет и на пищевое поведение, а также на иммунитет, что сейчас актуально, как никогда. Расстройство же пищевого поведения, в частности, ночные перекусы, неминуемо скажут как на фигуре, так и на иммунитете. Также важно понимать, что перекусами люди зачастую заедают стрессы, тогда отказаться от этого способа управления стрессами будет проще.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://planet-today.ru - Добавил valyuha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь