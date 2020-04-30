Назван продлевающий жизнь способ приготовления кофе
Как сообщает healthinfo, сотрудники Гетеборгского университета провели исследование, выясняя, какой способ приготовления кофе является самым полезным для продления жизни. Их проект длился 20 лет, в нем участвовали более 500 тысяч мужчин и женщин возрастом от 20 до 79 лет. За время исследования от последствий сердечно-сосудистых заболеваний скончались 12621 человек, в результате ишемической болезни сердца – 6202 испытуемых, от инсульта – 2894.
Ученые фиксировали количество потребляемого людьми кофе, способ его приготовления, учитывали наличие вредных привычек у наблюдаемых, их рост, физическую активность. Данные показатели были сопоставлены с состоянием здоровья, артериальным давлением, содержанием холестерина в крови.
В результате исследователями был назван продлевающий жизнь способ приготовления кофе. Они выяснили, что среди людей, пивших от одной до четырех чашек в день кофе, пропущенного через бумажный фильтр, была ниже смертность от разных причин. У мужчин потребление фильтрованного кофе снижает вероятность смерти, ассоциированной с болезнями сердечно-сосудистой системы на 12%, у женщин на 20%, рассказали авторы проекта.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://healthinfo.ua - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий