Говоря о продлевающем жизнь способе приготовления кофе, ученые из Швеции заявили, что его нужно пропускать его через бумажный фильтр. Об этом пишет European Journal of Preventive Cardiology.Как сообщает healthinfo, сотрудники Гетеборгского университета провели исследование, выясняя, какой способ приготовления кофе является самым полезным для продления жизни. Их проект длился 20 лет, в нем участвовали более 500 тысяч мужчин и женщин возрастом от 20 до 79 лет. За время исследования от последствий сердечно-сосудистых заболеваний скончались 12621 человек, в результате ишемической болезни сердца – 6202 испытуемых, от инсульта – 2894.Ученые фиксировали количество потребляемого людьми кофе, способ его приготовления, учитывали наличие вредных привычек у наблюдаемых, их рост, физическую активность. Данные показатели были сопоставлены с состоянием здоровья, артериальным давлением, содержанием холестерина в крови.В результате исследователями был назван продлевающий жизнь способ приготовления кофе. Они выяснили, что среди людей, пивших от одной до четырех чашек в день кофе, пропущенного через бумажный фильтр, была ниже смертность от разных причин. У мужчин потребление фильтрованного кофе снижает вероятность смерти, ассоциированной с болезнями сердечно-сосудистой системы на 12%, у женщин на 20%, рассказали авторы проекта.