Панкреатит: 4 натуральных рецепта для улучшения состояния

Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. Проявления заболевания – от незначительных болевых ощущений до тяжелейшего шока. Среди больных преобладают женщины, а также пожилые люди.Причины возникновения панкреатита- заболевания желчных путей, желчного пузыря (в 95–98 % случаев это желчнокаменная болезнь);- камни желчного пузыря и желчевыводящих протоков;- заболевания двенадцатиперстной кишки (дуоденит, гастродуоденит, язва);- муковисцидоз;- наследственная предрасположенность;- травмы поджелудочной железы;- аллергия;- прием лекарств – иммуносупрессанты, антибиотики, сульфаниламиды, непрямые антикоагулянты, индометацин, бруфен, парацетамол, глюкокортикостероидные гормоны, эстрогены;- инфекции (в том числе вызванные вирусами гепатита В, С, эпидемического паротита);- сосудистые заболевания;- неумеренное употребление алкоголя и курение;- нерегулярное и некачественное питание (отсутствие в рационе необходимого количества белков и витаминов, избыток жирной и острой пищи);- хроническая интоксикация свинцом, ртутью, фосфором, мышьяком.Иногда причину панкреатита установить не удается.При панкреатите наряду с медикаментозным лечением можно использовать и рецепты народной медицины.Золотарник обыкновенный и золотарник канадский. При хронических заболеваниях почек, мочевого пузыря и поджелудочной железы пить настой сухой травы (20 г сырья на 200 мл кипятка) по четверти стакана 3-4 раза в день.Или пить холодный настой сухой травы (6ч.л. сырья залить 400 мл кипяченой воды комнатной температуры, дать настояться 8 часов) по 2 стакана в день.Клюква болотная. Усиливает секрецию панкреатического и желудочного сока, помогает при начальных стадиях панкреатита.Лопух большой. Для стимулирования образования протеолитических ферментов и улучшения инсулинообразующей функции поджелудочной железы пить теплым отвар корня (1ст.л. сырья на 200 мо кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.Мелколепестник канадский. При воспалении мочевого пузыря и поджелудочной железы пить настой сухой травы (1ст.л. сырья залить 200 мл кипятка, дать настояться 15 минут) по 1 ст.л. 5-6 раз в день.Или пить холодный настой сухой травы (2 ст.л. сырья залить 200 мл кипяченной воды комнатной температуры, дать настояться 8 часов) по 2-3 ст.л. 3-4 раза в день.