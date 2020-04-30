Панкреатит: 4 натуральных рецепта для улучшения состояния
Причины возникновения панкреатита
- заболевания желчных путей, желчного пузыря (в 95–98 % случаев это желчнокаменная болезнь);
- камни желчного пузыря и желчевыводящих протоков;
- заболевания двенадцатиперстной кишки (дуоденит, гастродуоденит, язва);
- муковисцидоз;
- наследственная предрасположенность;
- травмы поджелудочной железы;
- аллергия;
- прием лекарств – иммуносупрессанты, антибиотики, сульфаниламиды, непрямые антикоагулянты, индометацин, бруфен, парацетамол, глюкокортикостероидные гормоны, эстрогены;
- инфекции (в том числе вызванные вирусами гепатита В, С, эпидемического паротита);
- сосудистые заболевания;
- неумеренное употребление алкоголя и курение;
- нерегулярное и некачественное питание (отсутствие в рационе необходимого количества белков и витаминов, избыток жирной и острой пищи);
- хроническая интоксикация свинцом, ртутью, фосфором, мышьяком.
Иногда причину панкреатита установить не удается.
При панкреатите наряду с медикаментозным лечением можно использовать и рецепты народной медицины.
Золотарник обыкновенный и золотарник канадский. При хронических заболеваниях почек, мочевого пузыря и поджелудочной железы пить настой сухой травы (20 г сырья на 200 мл кипятка) по четверти стакана 3-4 раза в день.
Или пить холодный настой сухой травы (6ч.л. сырья залить 400 мл кипяченой воды комнатной температуры, дать настояться 8 часов) по 2 стакана в день.
Клюква болотная. Усиливает секрецию панкреатического и желудочного сока, помогает при начальных стадиях панкреатита.
Лопух большой. Для стимулирования образования протеолитических ферментов и улучшения инсулинообразующей функции поджелудочной железы пить теплым отвар корня (1ст.л. сырья на 200 мо кипятка) по полстакана 2-3 раза в день.
Мелколепестник канадский. При воспалении мочевого пузыря и поджелудочной железы пить настой сухой травы (1ст.л. сырья залить 200 мл кипятка, дать настояться 15 минут) по 1 ст.л. 5-6 раз в день.
Или пить холодный настой сухой травы (2 ст.л. сырья залить 200 мл кипяченной воды комнатной температуры, дать настояться 8 часов) по 2-3 ст.л. 3-4 раза в день.
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