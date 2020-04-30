Здоровое питание: 6 мифов о еде, в которые все до сих пор верят

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Одна из причин, по которой большинство мифов о еде так сильно захватывают людей, заключается в том, что они основаны на предвзятости и неполной информации. В конце концов, за большинством мифов лежит толика истины. В 6 мифов о здоровом питании, в которые многие до сих пор верят.Яйца вредны для сердцаЯйцо или два в день не увеличивает риск сердечных заболеваний, вопреки распространенному мнению. Яичные желтки содержат холестерин, но количество, содержащееся в яйцах, недостаточно для негативного эффекта.Углеводы способствуют лишнему весуУглеводы не опасны - сбалансированная диета требует углеводов. Прибавка в весе и риски для здоровья, связанные с ожирением, зависят от количества углеводов. Если вы едите сверх установленного количества калорий каждый день, избыток углеводов превратится в жир.Калории, потребляемые вечером и ночью ведут к набору весаЭто не соответствует действительности, поскольку калории являются калориями независимо от времени суток. Лучшая защита от увеличения веса - следить за количеством калорий в продуктах.Продукты, которые организм не может обработать, ведут к увеличению весаЕсли вы не можете перерабатывать определенные продукты, значит, организм не может усваивать калории. Во всяком случае, это должно привести к потере веса, а не к увеличению.Вы жаждете определенных продуктов, так как вам не хватает определенных питательных веществЭто правило относится только к диким животным, которые зависят от инстинкта. Человеческая тяга к пищи основана на удовлетворении эмоциональных потребностей, а не выживании.Голодание способствует детоксикации организмаВ организме есть собственная система удаления токсинов, работающая без остановки благодаря печени, почкам и селезенке. Нет доказательств, что голодание улучшает процесс детоксикации.