Здоровое питание: 6 мифов о еде, в которые все до сих пор верят
Яйца вредны для сердца
Яйцо или два в день не увеличивает риск сердечных заболеваний, вопреки распространенному мнению. Яичные желтки содержат холестерин, но количество, содержащееся в яйцах, недостаточно для негативного эффекта.
Углеводы способствуют лишнему весу
Углеводы не опасны - сбалансированная диета требует углеводов. Прибавка в весе и риски для здоровья, связанные с ожирением, зависят от количества углеводов. Если вы едите сверх установленного количества калорий каждый день, избыток углеводов превратится в жир.
Калории, потребляемые вечером и ночью ведут к набору веса
Это не соответствует действительности, поскольку калории являются калориями независимо от времени суток. Лучшая защита от увеличения веса - следить за количеством калорий в продуктах.
Продукты, которые организм не может обработать, ведут к увеличению веса
Если вы не можете перерабатывать определенные продукты, значит, организм не может усваивать калории. Во всяком случае, это должно привести к потере веса, а не к увеличению.
Вы жаждете определенных продуктов, так как вам не хватает определенных питательных веществ
Это правило относится только к диким животным, которые зависят от инстинкта. Человеческая тяга к пищи основана на удовлетворении эмоциональных потребностей, а не выживании.
Голодание способствует детоксикации организма
В организме есть собственная система удаления токсинов, работающая без остановки благодаря печени, почкам и селезенке. Нет доказательств, что голодание улучшает процесс детоксикации.
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