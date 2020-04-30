4 способа вернуться к диете после срыва

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Из-за праздников, выходных или непреодолимой тяги к любимым продуктам, срывы случаются даже у людей со железной силой воли. Один "запрещенный" перекус может стать невероятно расстраивающим и демотивирующим. Так не должно быть. Восстановить диету после срыва помогут 4 простых способа.Приготовьте здоровую еду для следующего приема пищиНе отчаивайтесь, если вы вернулись к плохим привычкам в еде. После срыва, приготовьте обед из здоровых продуктов питания: круп, нежирного мяса, зелени, рыбы, фруктов. Например, вы можете "погрузиться" в листовую зелень и постное мясо и перекусить ягодами на десерт.После срыва - овощиЕшьте много овощей после алкоголя и калорийных десертов, чтобы противостоять воздействию сахара, спирта и вредных жиров. Во-первых, они являются отличными источниками микроэлементов, которые поддерживают обмен веществ. Хорошее эмпирическое правило - есть как минимум половину тарелки овощей при каждом приеме пищи. Можно перекусить сырыми овощами, чтобы снизить аппетит.Избегайте еды вне домаЕда на ходу и быстрые закуски часто создают проблему, особенно когда вы находитесь в отпуске. Фаст-фуд наполнен вредными для здоровья ингредиентами: натрием, насыщенными жирами и переработанным мясом. Если в какой-то момент вам приходилось есть вне дома, старайтесь избегать фаст-фуда и готовых блюд до конца недели.Уменьшите потребление углеводов вечеромУглеводы, даже здоровые, могут "сидеть" в желудке, когда употребляются перед сном. Если вы хотите восстановить здоровые привычки питания после срыва (и избежать дальнейшего увеличения веса в процессе), не ешьте сложные углеводы, такие как фрукты и цельнозерновые продукты, после ужина. Постарайтесь ограничить углеводы, которые вы едите на ужин, например, картофель и хлеб из цельной пшеницы.