Медики назвали лучший десерт для диабетиков
Специалисты утверждают, что людям, страдающим сахарным диабетом нужно употреблять йогурты. Но важно, чтобы в составе продукта были пробиотики - полезные бактерии, которые благоприятно действуют на работу организма, в частности пищеварительной системы. В натуральных йогуртах много кальция, белка и низкое количество углеводов, а в паре с пробиотиками они помогают снизить в крови показатели сахара.
Помимо этого, йогурт нормализует работу желудочно-кишечного тракта, очищая организм от шлаков, токсинов и вредных веществ. Этот продукт, приготовленный в домашних условиях, и вовсе служит отличной профилактикой диабета второго типа.
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