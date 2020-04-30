Средства народной медицины при стоматологических заболеваниях

При стоматологических заболеваниях помогут средства народной медицины.Рецепт 1ИнгредиентыСухая трава череды трехраздельной – 3 ст. ложкиМедицинский спирт – 0,5 лРафинированное растительное масло – 0,5 лСпособ приготовления и примененияТраву череды растереть руками, пересыпать в плотно закрывающийся стеклянный сосуд, залить спиртом, взболтать и оставить на неделю в прохладном затемненном месте, периодически встряхивая. Полученный состав процедить через сложенную в несколько слоев марлю и смешать с растительным маслом.Применять в качестве местного антисептического и смягчающего средства при стоматитах различной этиологии и других заболеваниях слизистой оболочки полости рта.Рецепт 2ИнгредиентыСвежая трава череды – 4 ст. ложкиСпособ приготовления и примененияТраву череды протереть через металлическое сито. Полученную массу использовать для лечения нарывов после их вскрытия в качестве активного компонента компрессов и примочек.Рецепт 3ИнгредиентыТрава сушеницы болотной – 1 ст. ложкаВода – 1 стаканСпособ приготовления и примененияЛекарственное сырье выложить в фарфоровую емкость, залить кипящей водой, перемешать и оставить на 45 минут.Полученный настой процедить через сложенную в несколько слоев марлю.Использовать для полоскания полости рта при длительно не заживающих ссадинах, ранах и язвах.Рецепт 4ИнгредиентыЛепестки лилии белой – 3 ст. ложкиВодка или разбавленный медицинский спирт – 1 стаканСпособ приготовления и примененияИзмельченные лепестки лилии поместить в плотно закрывающийся сосуд из темного стекла, залить водкой или спиртом, закрыть и взболтать. Оставить на месяц в прохладном месте, периодически встряхивая. Полученный настой процедить через плотную хлопчатобумажную ткань.Использовать в качестве антисептического средства при обработке ран, абсцессов, язвочек в полости рта.Рецепт 5ИнгредиентыСухая хвоя пихты северной – 3 ст. ложкиВодка или разбавленный медицинский спирт – 1,5 стаканаСпособ приготовления и примененияИзмельченную хвою положить в стеклянную бутылку, залить водкой или спиртом, перемешать, плотно закрыть и оставить на 1,5–2 недели в затемненном прохладном месте.Готовый состав процедить через сложенную в несколько слоев марлю.Применять состав рекомендуется в качестве заживляющего и дезинфицирующего средства при абсцессах в стадии вскрытия и длительно не заживающих язвах.Рецепт 6ИнгредиентыПочки тополя черного – 5 ст. ложекВодка или разбавленный медицинский спирт – 2,5 стаканаСпособ приготовления и примененияТополиные почки размять в ступке, выложить в плотно закрывающуюся емкость из темного стекла, залить водкой или спиртом, перемешать и оставить на 8–10 дней в прохладном месте, встряхивая сосуд 2 раза в сутки.Готовый настой процедить через плотную хлопчатобумажную ткань.Использовать в качестве антисептического средства при воспалении лунки после удаления зуба.Рецепт 7ИнгредиентыСвежая трава чистотела – 5 ст. ложекНатуральное облепиховое масло – 0,7 лСпособ приготовления и примененияТраву чистотела вымыть в проточной воде, обсушить мягкой салфеткой, пропустить через мясорубку и смешать в стеклянной емкости с теплым облепиховым маслом.Оставить полученный состав на 2 суток в прохладном месте, затем процедить через несколько стерильных марлевых салфеток.Полученным бальзамом несколько раз в день смазывать слизистую оболочку полости рта при стоматите и ожогах.Рецепт 8ИнгредиентыГотовое эвкалиптовое масло – 2 ч. ложкиВода – 1 стаканСпособ приготовления и примененияЭвкалиптовое масло смешать с теплой водой. Полученную эмульсию использовать для полоскания полости рта при различных стоматологических заболеваниях.Рецепт 9ИнгредиентыСухая трава синеголовника плосколистного – 2 ст. ложкиВода – 2 стаканаСпособ приготовления и примененияЛекарственное сырье выложить в эмалированную емкость, залить кипящей водой и оставить под крышкой на 2 часа. Затем полученный настой процедить через частое волосяное сито.Применять для полоскания полости рта при стоматитах различной этиологии.Рецепт 10ИнгредиентыИзмельченные клубни ятрышника пятнистого – 1 ч. ложкаВода – 1 стаканСпособ приготовления и примененияКусочки высушенных клубней выложить в фарфоровую емкость, залить кипящей водой, перемешать и оставить на полчаса под крышкой. Полученный настой процедить через сложенную в несколько слоев марлю.Использовать для полоскания полости рта при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки.Рецепт 11ИнгредиентыСвежий корень хрена огородного – 1 шт.Вода – 2 стаканаСпособ приготовления и примененияКорень хрена вымыть, очистить, ополоснуть холодной водой и натереть на мелкой терке или измельчить блендером до состояния кашицы, отжать сок через марлю. Разбавить его теплой водой и использовать в качестве полоскания для полости рта 5–6 раз в день. Полученное средство обладает антисептическим и противовоспалительным действием.Рецепт 12ИнгредиентыДеревенский творог – 100 гСвежевыжатый лимонный сок – 1 ст. ложкаСпособ приготовления и примененияТворог протереть через металлическое сито, смешать с лимонным соком.Принимать небольшими порциями несколько раз в день в качестве одного из компонентов щадящей диеты при различных стоматологических заболеваниях.Рецепт 13ИнгредиентыЛистья облепихи обыкновенной – 3 ст. ложкиЦветки календулы – 1 ст. ложкаВода – 2 стаканаСпособ приготовления и примененияИзмельченное целебное сырье выложить в эмалированную кастрюлю, залить горячей водой, перемешать и поставить емкость на водяную баню. Проварить под крышкой в течение 10 минут, затем снять с огня, остудить до комнатной температуры и процедить через сложенную в несколько слоев марлю.Полученный состав использовать для полоскания ротовой полости несколько раз в день как антисептическое и заживляющее средство.Рецепт 14ИнгредиентыСухая трава зверобоя продырявленного – 1 ст. ложкаЦветки ромашки аптечной – 1 ст. ложкаВода – 1 стаканСпособ приготовления и примененияЛекарственное сырье выложить в эмалированную емкость, залить кипящей водой, перемешать и оставить под крышкой на полчаса. Готовый настой процедить через плотную хлопчатобумажную ткань.Полученное средство использовать для полоскания рта при стоматитах и других воспалительных заболеваниях.Рецепт 15ИнгредиентыСвежие ягоды черники обыкновенной – 3 ст. ложкиВода – 2 стаканаСпособ приготовления и примененияСвежую чернику выложить в сито, вымыть в проточной воде, поместить в эмалированную кастрюлю, залить кипятком и поставить емкость на слабый огонь. Варить под крышкой в течение 15 минут, затем снять с плиты, остудить до комнатной температуры и слить полученный отвар в отдельную посуду (ягоды должны остаться на дне).Применять для полоскания рта при раздражениях, молочнице и неосложненных стоматитах.