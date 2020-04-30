Средства народной медицины при стоматологических заболеваниях
Рецепт 1
Ингредиенты
Сухая трава череды трехраздельной – 3 ст. ложки
Медицинский спирт – 0,5 л
Рафинированное растительное масло – 0,5 л
Способ приготовления и применения
Траву череды растереть руками, пересыпать в плотно закрывающийся стеклянный сосуд, залить спиртом, взболтать и оставить на неделю в прохладном затемненном месте, периодически встряхивая. Полученный состав процедить через сложенную в несколько слоев марлю и смешать с растительным маслом.
Применять в качестве местного антисептического и смягчающего средства при стоматитах различной этиологии и других заболеваниях слизистой оболочки полости рта.
Рецепт 2
Ингредиенты
Свежая трава череды – 4 ст. ложки
Способ приготовления и применения
Траву череды протереть через металлическое сито. Полученную массу использовать для лечения нарывов после их вскрытия в качестве активного компонента компрессов и примочек.
Рецепт 3
Ингредиенты
Трава сушеницы болотной – 1 ст. ложка
Вода – 1 стакан
Способ приготовления и применения
Лекарственное сырье выложить в фарфоровую емкость, залить кипящей водой, перемешать и оставить на 45 минут.
Полученный настой процедить через сложенную в несколько слоев марлю.
Использовать для полоскания полости рта при длительно не заживающих ссадинах, ранах и язвах.
Рецепт 4
Ингредиенты
Лепестки лилии белой – 3 ст. ложки
Водка или разбавленный медицинский спирт – 1 стакан
Способ приготовления и применения
Измельченные лепестки лилии поместить в плотно закрывающийся сосуд из темного стекла, залить водкой или спиртом, закрыть и взболтать. Оставить на месяц в прохладном месте, периодически встряхивая. Полученный настой процедить через плотную хлопчатобумажную ткань.
Использовать в качестве антисептического средства при обработке ран, абсцессов, язвочек в полости рта.
Рецепт 5
Ингредиенты
Сухая хвоя пихты северной – 3 ст. ложки
Водка или разбавленный медицинский спирт – 1,5 стакана
Способ приготовления и применения
Измельченную хвою положить в стеклянную бутылку, залить водкой или спиртом, перемешать, плотно закрыть и оставить на 1,5–2 недели в затемненном прохладном месте.
Готовый состав процедить через сложенную в несколько слоев марлю.
Применять состав рекомендуется в качестве заживляющего и дезинфицирующего средства при абсцессах в стадии вскрытия и длительно не заживающих язвах.
Рецепт 6
Ингредиенты
Почки тополя черного – 5 ст. ложек
Водка или разбавленный медицинский спирт – 2,5 стакана
Способ приготовления и применения
Тополиные почки размять в ступке, выложить в плотно закрывающуюся емкость из темного стекла, залить водкой или спиртом, перемешать и оставить на 8–10 дней в прохладном месте, встряхивая сосуд 2 раза в сутки.
Готовый настой процедить через плотную хлопчатобумажную ткань.
Использовать в качестве антисептического средства при воспалении лунки после удаления зуба.
Рецепт 7
Ингредиенты
Свежая трава чистотела – 5 ст. ложек
Натуральное облепиховое масло – 0,7 л
Способ приготовления и применения
Траву чистотела вымыть в проточной воде, обсушить мягкой салфеткой, пропустить через мясорубку и смешать в стеклянной емкости с теплым облепиховым маслом.
Оставить полученный состав на 2 суток в прохладном месте, затем процедить через несколько стерильных марлевых салфеток.
Полученным бальзамом несколько раз в день смазывать слизистую оболочку полости рта при стоматите и ожогах.
Рецепт 8
Ингредиенты
Готовое эвкалиптовое масло – 2 ч. ложки
Вода – 1 стакан
Способ приготовления и применения
Эвкалиптовое масло смешать с теплой водой. Полученную эмульсию использовать для полоскания полости рта при различных стоматологических заболеваниях.
Рецепт 9
Ингредиенты
Сухая трава синеголовника плосколистного – 2 ст. ложки
Вода – 2 стакана
Способ приготовления и применения
Лекарственное сырье выложить в эмалированную емкость, залить кипящей водой и оставить под крышкой на 2 часа. Затем полученный настой процедить через частое волосяное сито.
Применять для полоскания полости рта при стоматитах различной этиологии.
Рецепт 10
Ингредиенты
Измельченные клубни ятрышника пятнистого – 1 ч. ложка
Вода – 1 стакан
Способ приготовления и применения
Кусочки высушенных клубней выложить в фарфоровую емкость, залить кипящей водой, перемешать и оставить на полчаса под крышкой. Полученный настой процедить через сложенную в несколько слоев марлю.
Использовать для полоскания полости рта при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки.
Рецепт 11
Ингредиенты
Свежий корень хрена огородного – 1 шт.
Вода – 2 стакана
Способ приготовления и применения
Корень хрена вымыть, очистить, ополоснуть холодной водой и натереть на мелкой терке или измельчить блендером до состояния кашицы, отжать сок через марлю. Разбавить его теплой водой и использовать в качестве полоскания для полости рта 5–6 раз в день. Полученное средство обладает антисептическим и противовоспалительным действием.
Рецепт 12
Ингредиенты
Деревенский творог – 100 г
Свежевыжатый лимонный сок – 1 ст. ложка
Способ приготовления и применения
Творог протереть через металлическое сито, смешать с лимонным соком.
Принимать небольшими порциями несколько раз в день в качестве одного из компонентов щадящей диеты при различных стоматологических заболеваниях.
Рецепт 13
Ингредиенты
Листья облепихи обыкновенной – 3 ст. ложки
Цветки календулы – 1 ст. ложка
Вода – 2 стакана
Способ приготовления и применения
Измельченное целебное сырье выложить в эмалированную кастрюлю, залить горячей водой, перемешать и поставить емкость на водяную баню. Проварить под крышкой в течение 10 минут, затем снять с огня, остудить до комнатной температуры и процедить через сложенную в несколько слоев марлю.
Полученный состав использовать для полоскания ротовой полости несколько раз в день как антисептическое и заживляющее средство.
Рецепт 14
Ингредиенты
Сухая трава зверобоя продырявленного – 1 ст. ложка
Цветки ромашки аптечной – 1 ст. ложка
Вода – 1 стакан
Способ приготовления и применения
Лекарственное сырье выложить в эмалированную емкость, залить кипящей водой, перемешать и оставить под крышкой на полчаса. Готовый настой процедить через плотную хлопчатобумажную ткань.
Полученное средство использовать для полоскания рта при стоматитах и других воспалительных заболеваниях.
Рецепт 15
Ингредиенты
Свежие ягоды черники обыкновенной – 3 ст. ложки
Вода – 2 стакана
Способ приготовления и применения
Свежую чернику выложить в сито, вымыть в проточной воде, поместить в эмалированную кастрюлю, залить кипятком и поставить емкость на слабый огонь. Варить под крышкой в течение 15 минут, затем снять с плиты, остудить до комнатной температуры и слить полученный отвар в отдельную посуду (ягоды должны остаться на дне).
Применять для полоскания рта при раздражениях, молочнице и неосложненных стоматитах.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://healthinfo.ua - Добавил lavrentiya в категорию Стоматология
Добавить комментарий