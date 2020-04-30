Диетолог назвала продукты, обязательные для включения в рацион

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В последнее время люди массово скупают лимоны и имбирь, даже по резко подскочившим ценам. Все это благодаря распространившейся информации об их высокой полезности не просто для поддержки иммунитета, но и в качестве противодействия коронавирусной инфекции.Как пояснила диетолог Нурия Дианова, такая полезность именно этих продуктов является мифов. Зато есть продукты, доступные практически всем, которые намного эффективнее в плане поддержания здоровья и обязательно должны входить в ежедневный рацион.Так, по ее словам, обязательны к употреблению яйца, причем наибольшую пользу можно получить, съедая их в вареном виде. Вторым продуктом является творог, при этом для употребления в чистом виде наиболее полезен этот продукт с массовой долей жира 5-7%. "Минимум 100 грамм творога в день в чистом виде, либо в составе суфле и запеканок — уже хорошая история" - приводит издание "Слово и Дело" слова диетолога.Следующим продуктом, который нужно включать в рацион, по мнению диетолога, является куриное мясо. В нем в сравнении с другими видами мяса намного меньше насыщенных жиров. При этом не стоит есть кожицу, поскольку именно она может содержать антибиотики, которые иногда применяют некоторые компании.Также безусловно полезны различные овощи и фрукты, но при этом следует выбирать местные и сезонные. Обратить внимание можно и на замороженные овощные смеси или ягоды, поскольку весь комплекс витаминов в них сохранен.Главное же, чего стоит придерживаться при составлении меню, по мнению диетолога - это поддержание баланса. Не стоит впадать в крайности и употреблять в неимоверных количествах тот или иной продукт, который кто-то где-то назвал полезным. Наоборот, это может только нанести вред организму.