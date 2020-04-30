Генетики: особенности ДНК делают некоторых особо восприимчивыми к COVID-19

Индивидуальные генетические особенности объясняют, почему некоторые люди легко переносят коронавирусную инфекцию или вообще не заражаются. Такой вывод сделал Королевский колледж Лондона, пишет News-medical.net. Его сотрудники проанализировали данные, собранные с помощью приложения COVID-19 Symptom Tracker, запущенного в прошлом месяце. Оно позволяет людям регистрировать течение своей болезни. Более 2,7 миллиона пользователей скачали приложение, предоставив обширную базу данных.Команда использовала алгоритмы машинного обучения, чтобы идентифицировать комбинацию симптомов, которые показали бы шансы человека быть зараженным коронавирусом. В параллельном исследовании команда ученых сосредоточилась на изучении более чем 2600 двойняшек в Великобритании в период с 25 марта по 3 апреля 2020 года. От двойняшек требовалось сообщить о наличии симптомов инфекции.Эксперты проанализировали указываемые симптомы, чтобы выяснить, есть ли у них что-то общее и соотносятся ли они как-то с генетическими особенностями. Оказалось, генетика определяет течение инфекции (симптомы) примерно на 50%. В частности, генетически детерминированными симптомами были лихорадка, диарея, делирий, потеря вкуса и запаха.Почти 41% от вероятности развития лихорадки в результате болезни был обусловлен генетической предрасположенностью, на 47% - риск потери обоняния, 49% - делирия и 50% - совокупности симптомов. К другим симптомам с генетическим компонентом относятся: повышенная утомляемость (32%), одышка (43%) и диарея (34%). А вот кашель, хриплый голос, потеря аппетита, боль в груди и боль в животе не могли быть явно связаны с генами человека.