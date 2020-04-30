Генетики: особенности ДНК делают некоторых особо восприимчивыми к COVID-19
Команда использовала алгоритмы машинного обучения, чтобы идентифицировать комбинацию симптомов, которые показали бы шансы человека быть зараженным коронавирусом. В параллельном исследовании команда ученых сосредоточилась на изучении более чем 2600 двойняшек в Великобритании в период с 25 марта по 3 апреля 2020 года. От двойняшек требовалось сообщить о наличии симптомов инфекции.
Эксперты проанализировали указываемые симптомы, чтобы выяснить, есть ли у них что-то общее и соотносятся ли они как-то с генетическими особенностями. Оказалось, генетика определяет течение инфекции (симптомы) примерно на 50%. В частности, генетически детерминированными симптомами были лихорадка, диарея, делирий, потеря вкуса и запаха.
Почти 41% от вероятности развития лихорадки в результате болезни был обусловлен генетической предрасположенностью, на 47% - риск потери обоняния, 49% - делирия и 50% - совокупности симптомов. К другим симптомам с генетическим компонентом относятся: повышенная утомляемость (32%), одышка (43%) и диарея (34%). А вот кашель, хриплый голос, потеря аппетита, боль в груди и боль в животе не могли быть явно связаны с генами человека.
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