О каких трех болезнях может говорить лишний вес

Многие люди жалуются на проблему лишнего веса. И не всегда это связано с неправильным питанием и сидячим образом жизни. На самом деле, лишний вес может указывать на куда более серьезные проблемы.ГипотиреозНедостаточное количество гормонов щитовидной железы — очень распространенная болезнь. В 2020 году от нее страдает каждая восьмая женщина. Вес увеличивается из-за того, что щитовидка регулирует метаболизм. Когда в ее работе происходит сбой, то и обмен веществ замедляется. Если вы регулярно чувствуете усталость, быстро утомляетесь, работаете медленнее, чем обычно, кроме того вас стала беспокоить сухость кожи, отечность, выпадение волос и ломкость ногтей, обратитесь незамедлительно к врачу.Поликистоз яичниковЭто заболевание такое же распространенное, как и гипотиреоз. Оно может быть последствием заболеваний эндокринной системы, хронических воспалений и даже онкологии. Чаще всего более 40% женщин сталкиваются с таким побочным эффектом, как ожирение. Локализуется жир обычно на животе либо талии. Основные признаки поликистоза: нарушение менструального цикла, повышение мужских гормонов (и, как следствие, повышенное оволосение), мигрень.