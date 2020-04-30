Постоянно хочется есть? 5 продуктов, которые помогут справиться с этим

Постоянный голод и желание есть могут быть ответной реакцией организма на стресс, испытываемый в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса. Включите в свой рацион эти пять продуктов, они хорошо помогают справиться с данной проблемой.Авокадо. Эксперимент, проведенный учеными Калифорнийского университета, показал, что люди, жалующиеся на постоянный голод, на 40 процентов реже испытывают желание перекусывать во второй половине дня, когда съедают на обед авокадо. По словам научных специалистов, его высокое содержание жира (особенно омега-3 жирных кислот) вкупе с обилием витаминов и минералов позволяют организму чувствовать себя сполна обеспеченным питательными веществами. Это препятствует тому, чтобы мозг начинал посылать сигналы голода через короткое время.Льняное семя. Данные, полученные специалистами Копенгагенского университета, говорят о том, что потребление данного продукта уменьшают желание есть на 30 процентов. Если набеги на холодильник становятся слишком частыми, начните ежедневно употреблять по одной столовой ложке льняного семени, предварительно замоченного в воде. Его клетчатка будет продлевать чувство сытости.Яйца. Ученые рекомендуют употреблять их на завтрак. Ценный белок и «букет» полезных веществ, содержащиеся в яйцах, настолько хорошо снабжают организм питательными компонентами, что мозг длительное время не напоминает об их нехватке. Благодаря этому продукту, суточный рацион можно урезать на 300-400 килокалорий.Перец чили. Исследователи из Университета Пердью констатируют: активный ингредиент перца капсаицин уменьшает тягу к жирной и сладкой пище. Последнее особенно важно, поскольку сладости наиболее существенно повышают уровень сахара в крови, с чем в свою очередь связаны резкие приступы голода и переедание.Имбирь. Он содержит лептин, который является естественным подавителем аппетита. Кроме того, пряный корень богат витамином С, стимулирующим кровообращение, что также помогает не испытывать потребности в еде как в средстве повышения энергии.