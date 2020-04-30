Как оставаться в форме и сохранить вес на достигнутом уровне

Если вы всегда хотите оставаться в форме, диета должна стать для вас не временной мерой, а образом жизни. Это не означает, что в борьбе за стройную талию вам всю жизнь придется придерживаться строгих правил.В данном случае под диетой понимается скорее, полноценное и сбалансированное питание, употребление в пищу полезных и правильно приготовленных продуктов. Организовать рацион надлежащим образом не так трудно, как это кажется на первый взгляд. И если вначале вам будет сложно употреблять только полезные продукты, со временем это превратится в норму.1. В первые дни после окончания диеты соблюдайте умеренность, в противном случае потерянные килограммы быстро вернутся. Позвольте себе небольшое количество любимых лакомств, но не злоупотребляйте ими.2. Не уменьшая рекомендованного количества белков, исключите из рациона мясные и рыбные продукты с высоким содержанием жира (колбасы, копчености, готовые полуфабрикаты, фарш, мясные и рыбные консервы).3. Отдавайте предпочтения молочным продуктам с низким содержанием жира.4. Для приготовления блюд используйте растительное масло, желательно оливковое, содержащее ненасыщенные жиры и антиоксиданты.5. Белый хлеб и сдобу замените хлебобулочными изделиями из муки грубого помола.6. Уменьшите потребление в рационе блюд, содержащих и жиры, и углеводы.7. Обязательно завтракайте, иначе к обеду вы будете испытывать сильное чувство голода и съедите больше, чем нужно.8. Обед начинайте с легкого овощного салата или низкокалорийного супа, они помогут быстрее достичь чувства насыщения.9. Ужинайте не позднее 19.00. Приготовьте белковые блюда (запеченное или отварное мясо, рыбу, творог). После такого ужина чувство сытости продлится дольше и вам не захочется перекусывать перед сном.10. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу. Это не только уменьшит количество потребляемой пищи, но и позволит организму полностью переварить ее.11. Периодически контролируйте свой вес. Если вы заметите, что снова набрали лишние килограммы, устройте себе разгрузочный день.