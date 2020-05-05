Ламы могут подарить лекарство против коронавируса COVID-19

Иммунные белки, продуцируемые в организме лам, могут помочь в создании нового антитела, которое прочно присоединяется к новому коронавирусу, пишет The Daily Mail со ссылкой на Университет Техаса. Сообщается, что в 2016 году специалисты занимались изучением вирусов атипичной пневмонии и Ближневосточного респираторного синдрома (родственники COVID-19).Ламе вводили стабилизированные вирусные белки. Впоследствии оказалось, что у животного появились антитела, которые присоединяются к этим вирусным белкам, отвечающим за проникновение в клетки. В частности, одно антитело - VHH-72 - плотно сцепляется с поверхностными белками вируса атипичной пневмонии, не давая, тем самым, ему заражать клетки.Когда COVID-19 дал о себе знать, ученые протестировали это антитело. Выяснилось: оно присоединяется и к его поверхностным белкам, правда, не так сильно. Потребовалась генная инженерия для усиления антитела. Ученые надеются в ближайшее время провести тесты с животными. Средство на базе нового антитела, которое они хотят создать, нужно будет давать сразу после заражения вирусом.