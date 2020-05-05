Как минимизировать вред соли для организма

Соль именуют «белой смертью» все кому не лень, но продолжают употреблять ее в пищу. Самая популярная приправа в мире не имеет конкурентов и содержится в большинстве продуктов и блюд. Соль — не просто добавка, но еще и отличный консервант. Испокон веков способом засаливания сохраняли самые различные продукты, а сегодня соль — обязательный ингредиент в сложносоставных продуктах.Но что же на самом деле представляет собой соль? В течение долгого времени врачи в один голос говорили о том, что соль безусловно вредна. В качестве аргумента приводились данные о том, что соль повышает кровяное давление, бьет по почкам и повышает риск артрита. Все это подтверждают многолетние медицинские наблюдения и врачебные исследования. Но что делать тем, кто не желает медленно умирать от белого порошка? Эксперты собрали главные факты о соли, которые нужно знать для того, чтобы начать с солью здоровые отношения. Их мнение публикует health info.Потребность организмаСоль на самом деле является важным питательным веществом. Ваше тело нуждается в ней, причем для нормального обмена веществ требуется около 200 миллиграмм готового продукта. Обычно же взрослый человек потребляет в совокупности не менее тысячи миллиграмм соли. В переводе на подручные средства измерения суточная норма человека составляет около одной чайной ложки в день.Большая часть соли поступает в организм в скрытом виде, растворенная в картофельных чипсах, снеках и других продуктах. Большинство продуктов содержат достаточное количество соли на момент продажи, поэтому при подсчете потребления стоит учитывать состав еды из магазина. Соль есть даже в сладких напитках, поэтому тут стоит быть начеку.Поваренная и морская сольМорская соль и соль из наземных месторождений не имеют никаких различий до тех пор, пока не начинается ее промышленная обработка. На заводах из сырья удаляют кальций, калий, магний, сульфат, и фторид. В итоге получается поваренная соль, которая продается в магазинах. Морская соль обладает микроэлементами, которых нет в поваренной соли. Но к пищевой соли, как правило, добавляют дополнительные элементы. Обычно, это йод и вещество, противостоящее слипанию. Так появляется йодированная соль, которая обычно продается в магазинах.Вред для организмаЧем больше соли вы едите, тем сложнее вашим почкам работать. Все силы органов идут на то, чтобы переработать излишки натрия. Тем не менее избытки соли накапливаются в крови и нагрузка передается на сердце. Это повышает давление в артериях и увеличивает нагрузку на весь организм.Эксперты говорят, что соль вызывает высокое кровяное давление, но последствия избыточного потребления соли являются более серьезными, чем многие привыкли считать. Высокое кровяное давление может привести к сердечной недостаточности и инсульту. У повышенного кровяного давления почти нет ярко выраженных симптомов, зато последствия могут наступить внезапно и необратимо.Кроме того, высокое потребление соли может быть фактором развития рака желудка, в соответствии с некоторыми исследованиями.Избыток соли может привести к задержке воды, камням в почках, остеопорозу и заболеваниям почек. Это приведет к обострению симптомов астмы и может даже стать толчком к развитию диабета.Обычная пищевая соль в больших количествах является ядом — летальная доза в 100 раз превышает суточную норму потребления и составляет 3 грамма на 1 килограмм массы тела, то есть для человека весом 80 кг смертельной дозой является четверть килограммовой пачки.Разновидности пищевой солиПоваренная соль. Производят ее путем выпаривания из самодостаточной, садочной или каменной соли. Самосадочную добывают из соляных озер, где она откладывается естественным образом, садочную (морскую) получают из морской воды или соляных озер путем испарения в специальных бассейнах, каменную – из соляных отложений шахтным способом или в карьерах.Кошерная соль. Под такой солью подразумевают соль со среднезернистыми кристаллами. Их хлопьевидная форма и размер лучше всего подходят для приготовления мяса согласно еврейским традициям: ей посыпают мясо, чтобы вытянуть из него остатки крови.Черная соль. Черный цвет соль приобретает искусственно при запекании. Черная соль считается очень полезной, так как частицы угля в ней позволяют выводить из организма вредные шлаки и токсины.Гималайская розовая соль. Эта морская соль, высушенная естественным образом миллионы лет назад. Соль содержит примерно 85 процентов микроэлементов.Красная гавайская соль Alaea. К своей гавайской морской солью местные придумали добавлять глину, добываемую из прожилок между застывшими потоками лавы. За счет этого соль приобретает красно-рыжий цвет и обогащается соединениями железа и множеством микроэлементовСоль Fleur de Sel. С французского название соли переводится как «цветок моря». Производят ее из морской воды на соляных фермах ив Геранде по старинным технологиям. Каждый пруд дает всего около 5 кг. соли и образующие кристаллы собирают вручную, поэтому Fleur de Sel стоит в несколько раз дороже обычной поваренной соли.Соль Kala Namak. Соль добывается на серных озерах северной Индии и Пакистана. Ее сложно спутать с другой солью, поскольку Kala Namak имеет специфический запах. Соль богата соединениями железа и серы. Последнее придает ей сернистый запах и кисловатый «яичный» привкус.Скрытая угрозаБолее 75 процентов соли поступает в наш организм в составе тех или иных продуктов. Это означает, что контролировать потребление соли весьма сложно, если только вы не придерживаетесь палеодиеты. Соль есть даже в кондитерских изделиях и шоколаде, причем содержится ее там немаленькое количество. Соленый вкус маскируется сахаром и добавками, но стоит повнимательнее читать состав на этикетке.Кстати, ингредиенты на этикетках обычно пишутся в порядке уменьшения, поэтому если соль в списке в числе первых, лучше отказаться от такого продукта.Тип и помолВ зависимости от места, где она добывается и способа добычи соль поваренная пищевая имеет различные названия.Каменная соль, добываемая из осадочных пород.Самосадочная соль, добываемая из соляных озер, где она отлагается сама естественным образом.Садочная соль, которая «выращивается» людьми бассейновым способом из морской воды и воды соляных озер.Выварочная соль, которую получают путем выпаривания воды из естественных и искусственных соляных рассолов.На территории стран СНГ соль поваренная пищевая получается главным образом добычей каменной и самосадочной соли. На остальные виды всего приходится около 5%. В зависимости от глубины залегания добыча сырья для получения в дальнейшем соли поваренной пищевой производится или открытым способом, когда соляной пласт залегает на глубине до 100 м, или же шахтным.Шахтным способом добывается более 61% мирового объема. Соль, выданная на поверхность, поступает в цех по ее переработке, где соль поваренная пищевая мелется и фасуется. Соль поваренная пищевая делится на четыре сорта: экстра, высший, 1-й и 2-й. Соль класса экстра – соль самого мелкого размола и самого белого цвета. Для соли остальных сортов допустимы сероватый или розоватый оттенки.