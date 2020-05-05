Эти продукты помогут избавиться от тяги к углеводам

Актуальная проблема для многих.При правильно составленном рационе можно избавиться от тяги к углеводам и помочь себе при преддиабете без метаформина.Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила диетолог Светлана Скосарь.Также диетолог отметила, что необходимо заменить множественные перекусы на минимум два, а лучше три-четыре полноценных приёма пищи. Между ними допускается ещё один-два перекуса, чтобы не было строгих запретов.«Что такое полноценные приемы пищи? Полноценные приемы пищи состоят из: белка (мясо, рыба, яйца, творог, орехи, соя, бобовые и т.д.), углеводов (крупы, злаки, хлеб, бобовые, овощи, фрукты, картофель и т.д.), жиров, в основном за счёт ненасыщенных: морская жирная рыба, орехи, семечки, семена льна, оливки, маслины, а также оливковое, льняное масла и т.д», — заявила врач.Также диетолог отметила важность двигательной активности, напомнив при этом, что при диабете основная проблема заключается в том, что клетки становятся нечувствительными к инсулину, и сахар в крови повышается.«Выбирайте любые приятные и возможные по состоянию здоровья способы физической активности: ходьба, плаванье, зарядка, йога, танцы», — отметила Скосарь, отдельно подчеркнув, что рекомендации носят ознакомительный характер и не заменяют консультации врача.