Ультра-обработанная пища опасна в период пандемии

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Ультра-обработанные продукты продаются в большом количестве в любом магазине. Для данного типа характерно присутствие высокого количества насыщенных жиров, соли и сахара. Они проходят несколько процессов обработки, что приводит к снижению пищевой ценности, но увеличению калорийности.В условиях пандемии, люди, потребляющие большое количество ультра-обработанных продуктов, оказались в зоне риска. Эксперты считают, что на фоне их употребления может снижаться иммунитет.В рамках многих исследований уже было установлено, что ультра-обработанные продукты повышают риск рака, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения. Новый коронавирус сильнее воздействует на людей с такими состояниями.Помимо повышения шансов на развитие определенных болезней, ультра-обработанные продукты также влияют на микробиом кишечника, который играет важную роль в способности организма стимулировать иммунный ответ против инфекций.