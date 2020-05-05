Ультра-обработанная пища опасна в период пандемии
В условиях пандемии, люди, потребляющие большое количество ультра-обработанных продуктов, оказались в зоне риска. Эксперты считают, что на фоне их употребления может снижаться иммунитет.
В рамках многих исследований уже было установлено, что ультра-обработанные продукты повышают риск рака, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения. Новый коронавирус сильнее воздействует на людей с такими состояниями.
Помимо повышения шансов на развитие определенных болезней, ультра-обработанные продукты также влияют на микробиом кишечника, который играет важную роль в способности организма стимулировать иммунный ответ против инфекций.
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