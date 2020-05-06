Доза алкоголя, которая считается токсичной для печени

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Любой алкоголь в той или иной степени токсичен для печени. Не существует спиртного, которое было бы безопасно для этого органа. Дело в том, что он работает в любом случае и расщепляет, а потом перерабатывает токсины. "Рамблер" рассказывает, какая доза считается наиболее опасной.Стоит также различать алкогольную зависимость и простое злоупотребление спиртными напитками. В первом случае больному рекомендуется обратиться к психологу для лечения проблемы "изнутри", а во втором случае можно отделаться только болезнями печени и других органов.Если дозы не считаются токсичными, это не значит, что они не вредят организму. В любом случае, спиртное вредит, и не только печени. Для тех, кто выпивает редко, дозы рассчитываются следующим образом.Для мужчин40-80 грамм этанола в сутки считается наиболее оптимальной дозой для мужчин. Такое же количество содержится в 100-200 миллилитров водки, 400-800 миллилитров вина и 800-1600 миллилитров пива. Именно такие дозы рекомендуется употреблять тем, кто выпивает нерегулярно (раз в месяц или реже).Для женщинС учетом пропорций, строения тела и веса женщин, их нетоксичная суточная доза будет два раза меньше и составит 20 грамм этанола. Это эквивалентно 50-100 миллилитрам водки, 200-400 миллилитрам вина и 400-800 миллилитрам пива. Такие ограничения также касаются тех, кто выпивает крайне редко.Для тех, кто регулярно выпиваетУ людей, которые часто употребляют алкоголь, есть устойчивость к этанолу. Вместе с этим их печень гораздо слабее и перерабатывает токсины не так сильно. Именно поэтому для пьющих врачи называют дозу в 60 грамм этанола. Если переводить это в спиртные напитки, доза будет выглядеть так: 150 миллилитров водки, 500 миллилитров вина и 1500 миллилитров пива.