Первые признаки коронавируса сравнили с похмельем

Первые симптомы коронавируса могут напоминать похмелье: человек начинает чувствовать слабость, тяжесть, боль в глазах и повышенную утомляемость, его начинает трясти.Об этом предупредил российский врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.По его словам, если человек, не употреблявший алкоголь, чувствует у себя признаки похмелья, то это может быть признаком ранней стадии коронавируса.«Если вчера у вас не было употребления алкоголя, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений – это может говорить о самом начале развития заболевания», – пояснил медик.Он добавил, что подобные симптомы длятся первые два-три дня заболевания. Если коронавирус начинает и дальше заражать человека, у него меняется голос и появляются признаки удушья, а позже – поражение легких и бронхов.