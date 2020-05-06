Почему полезно проявлять эгоизм в условиях карантина: советы психолога

Говорите вслух о том, чего ждете от своих близких – читать мысли они вряд ли умеютПсихолог рассказала, как сохранить уважение к себе и не ссориться с близкими во время длительного карантина. Оказалось, в это время нужно проявить эгоизм, однако, и с этим следует быть осторожным, ведь существует несколько видов такого поведения.Чем меньше площади для жилья, тем больше шансов, что ваши границы будут нарушать. Поэтому на карантине не помешает немного побыть эгоистом. И это даже полезно."Существует два вида – здоровый и нездоровый эгоизм. Нездоровый – это когда человек думает, что все должно крутиться вокруг него", – рассказала психолог Наталья Подлесная.Такое детское поведение гармоничным отношениям не способствует. Но бывает и здоровый эгоизм."Это когда человек требует к себе уважения, и сам себя уважает, сам себя любит и понимает, что он достойный", – объясняет эксперт.Таких людей уважают, с их мнением считаются и главное – нет повода жаловаться, что тебя обижают."Чтобы быть здоровым эгоистом, нужно помнить, что в стрессовых условиях самый важный человек в вашей жизни – это вы", – отметила Наталья Подлесная и добавила: "Чтобы быть здоровым эгоистом, надо хорошо понимать свои потребности, заявлять о них, особенно, если кто-то из близких пытается их обесценить".Говорите вслух о том, чего ждете от своих близких – читать мысли они вряд ли умеют.Отказывать умеют те, кто уважает себя и ценит свое время, а тот, кто не находит в себе сил вовремя отказать, затем тратит время на дела, которые ему не нужны и сам на себя злится.Итак, чтобы пережить карантин в мире со своими близкими, проявляйте здоровый эгоизм – это значит, что в условиях стресса, в первую очередь, нужно помочь себе. Учиться понимать свои потребности и заявлять о них, а также смело говорите "нет" всему, что вам не нужно.